The Hardkiss та MONATIK презентували кліп на українськомовну пісню "Кобра".

Популярний рок-гурт The Hardkiss і мультиартист MONATIK презентували спільну українськомовну композицію "Кобра" та кліп на неї.

Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі The Hardkiss. Зазначимо, що в кліпі солістка колективу Юлія Саніна виконує пісню в розкішному будинку, тоді як MONATIK прогулюється вулицею. У фіналі кліпу вони зустрічаються і продовжують співати композицію на тлі місяця (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

The Hardkiss та MONATIK презентували кліп на українськомовну пісню "Кобра"

Автором тексту пісні виступила Юлія Саніна, музику вона написала разом зі своїм чоловіком, музикантом і креативним продюсером гурту Валерієм Бебком. Він також виступив режисером кліпу.

Зазначимо, що шанувальники в захваті від спільної роботи гурту The Hardkiss та MONATIK'а.

The Hardkiss і MONATIK викликали захват мережі кліпом на українськомовну пісню. Відео

The Hardkiss і MONATIK викликали захват мережі кліпом на українськомовну пісню. Відео

The Hardkiss і MONATIK викликали захват мережі кліпом на українськомовну пісню. Відео

The Hardkiss і MONATIK викликали захват мережі кліпом на українськомовну пісню. Відео

The Hardkiss і MONATIK викликали захват мережі кліпом на українськомовну пісню. Відео

The Hardkiss і MONATIK викликали захват мережі кліпом на українськомовну пісню. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український гурт "Океан Ельзи" після тривалої перерви випустив кліп на нову пісню "Коли ми станем собою".

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