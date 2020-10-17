The Beatles уперше виступили на ТБ 58 років тому: як змінилися учасники легендарного гурту

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
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58 років тому концерт The Beatles уперше показали на телебаченні

17 жовтня 1962 року відбувся перший виступ британського гурту The Beatles на телебаченні. Їхній концерт у Манчестері (Англія), який відзняла телекомпанія Granada Television, показали в програмі People and Places.

Ця подія зробила справжній прорив у творчості легендарної четвірки. Після цього в музикантів почалися трансляції по всій країні, їх запрошували в найпопулярніші програми. Тому OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як за 58 років змінилися учасники рок-гурту (фото дивіться нижче).

The Beatles під час одного з концертів.

The Beatles заснували в 1960 році в Ліверпулі четвірка музикантів: Рінго Старр, Пол Маккартні, Джон Леннон і Джордж Гаррісон. До 1962 року гурт був "широко відомим у вузьких колах", але після виступу на ТБ музиканти дали старт глобальному явищу – бітломанії. На концертах часом стояв такий шум, що музиканти не чули самих себе.

Гурт зробив величезний вплив на рок-музику. Фахівці визнають, що це один із найбільш успішних музичних гуртів двадцятого століття.

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Рінго Стар у молодості та зараз.
Пол Маккартні в молодості та зараз.
Джона Леннона вбили в 1980 році.
Джордж Гаррісон помер у 2001 році. Він довгий час боровся з онкохворобою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній учасник The Beatles Пол Маккартні зізнався, що причиною розпаду стала сварка в колективі.

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