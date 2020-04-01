Російську актрису й телеведучу Тетяну Лазарєву екстрено госпіталізували з жахливими болями в Іспанії.

Про це розповіла сама знаменитість на своїй сторінці в Facebook.

Тетяна Лазарєва Instagram @lazarevatut

"Вчора десь з обіду почала відчувати якусь слабкість, і навіть в районі п'яти вирішила прилягти. Прокинулася я хвилин через сорок, вже з відчуттям наростаючого болю в лівій і нижній частині живота, причому він так швидко посилювався, що я викликала швидку, розуміючи, що очевидно щось пішло не так. Скоро я вже практично вила від болю. Хвилин через 40 приїхала швидка, лікар сказав, що везти мене поки нікуди не може, але поставить два уколи – знеболюючий та розслабляючий, після чого поїхав, сказавши, що якщо не стане легше через 10-15 хвилин, то потрібно викликати його знову. Легше не стало, стали німіти руки і в моменти хвилеподібного наростання болю відключалася свідомість, почало нудити", – пише Лазарєва.

Актрисі знову довелося викликати швидку:

"Він приїхав і влив мені, судячи з усього, якийсь зовсім вже морфін, тому що я просто загиналася від болю. Потім він викликав спеціальну швидку, щоб везти мене в лікарню, причому не дуже зрозуміло було в яку, тому що тут всі лікарні в основному переналаштовані на коронавірус, а у мене був явно не він. У якийсь момент біль почав вщухати й до моменту приїзду в лікарню взагалі кудись подівся, залишилася тільки страшна слабкість".

Коли Лазарєва потрапила в клініку, у неї взяли необхідні аналізи. Результат МРТ показав, що у артистки камінь у лівій нирці. Зараз зірка лежить у палаті, чекає відповіді від страхової компанії, чи оплатять їй операцію.

Тетяна Лазарєва sensum-club.pro

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 79-річного Пласідо Домінго, який 22 березня повідомив про те, що інфікований коронавірусом COVID-19, госпіталізували через погіршення стану здоров'я.

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