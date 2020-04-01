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1 квітня • оновлено в 09:24
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Тетяну Лазарєву екстрено госпіталізували з жахливими болями

5.6т
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Російську актрису й телеведучу Тетяну Лазарєву екстрено госпіталізували з жахливими болями в Іспанії.

Про це розповіла сама знаменитість на своїй сторінці в Facebook.

Тетяна Лазарєва

Тетяна Лазарєва

Instagram @lazarevatut

"Вчора десь з обіду почала відчувати якусь слабкість, і навіть в районі п'яти вирішила прилягти. Прокинулася я хвилин через сорок, вже з відчуттям наростаючого болю в лівій і нижній частині живота, причому він так швидко посилювався, що я викликала швидку, розуміючи, що очевидно щось пішло не так. Скоро я вже практично вила від болю. Хвилин через 40 приїхала швидка, лікар сказав, що везти мене поки нікуди не може, але поставить два уколизнеболюючий та розслабляючий, після чого поїхав, сказавши, що якщо не стане легше через 10-15 хвилин, то потрібно викликати його знову. Легше не стало, стали німіти руки і в моменти хвилеподібного наростання болю відключалася свідомість, почало нудити",пише Лазарєва.

Актрисі знову довелося викликати швидку:

"Він приїхав і влив мені, судячи з усього, якийсь зовсім вже морфін, тому що я просто загиналася від болю. Потім він викликав спеціальну швидку, щоб везти мене в лікарню, причому не дуже зрозуміло було в яку, тому що тут всі лікарні в основному переналаштовані на коронавірус, а у мене був явно не він. У якийсь момент біль почав вщухати й до моменту приїзду в лікарню взагалі кудись подівся, залишилася тільки страшна слабкість".

Коли Лазарєва потрапила в клініку, у неї взяли необхідні аналізи. Результат МРТ показав, що у артистки камінь у лівій нирці. Зараз зірка лежить у палаті, чекає відповіді від страхової компанії, чи оплатять їй операцію.

Тетяна Лазарєва

Тетяна Лазарєва

sensum-club.pro

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 79-річного Пласідо Домінго, який 22 березня повідомив про те, що інфікований коронавірусом COVID-19, госпіталізували через погіршення стану здоров'я.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Тетяна Лазарєва
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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