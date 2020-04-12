Тетяну Буланову екстрено госпіталізували з підозрою на інсульт: всі деталі

У Санкт-Петербурзі госпіталізували популярну російську співачку Тетяну Буланову з підозрою на інсульт.

Співачка знаходиться в свідомості. Про це повідомляє видання "Известия".

Тетяна Буланова

Повідомляється, що у неї проблеми з серцем. У лікарні їй проведуть повне обстеження, щоб встановити причини погіршення самопочуття.

В смс-переписці з виданням "360" 51-річна співачка підтвердила той факт, що потрапила в лікарню. Вона повідомила, що відчуває себе "вже добре", але поки знаходиться в реанімації.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Мадонна зізналася, що через коронавірус за добу померли три її близьких людини.