Тетяні Булановій – 51: куди зникла зірка 90-х і як виглядає зараз

Радянська і російська співачка, заслужена артистка Росії Тетяна Буланова 6 березня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 51 рік. Артистку часто хвалять за те, як вона виглядає в своєму віці. OBOZREVATEL вирішив дізнатися, в чому секрет краси Тетяни Буланової, чим вона зараз займається і як виглядає (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тетяна Буланова Pinterest

Тетяна Буланова народилася 6 березня 1969 року в Ленінграді. Відомою вона стала на початку 90-х років, після того, як стала виступати в складі групи "Літній сад".

Пізніше Буланова стала виступати сольно, вона виступила композитором для багатьох своїх пісень. У 90-х були популярні "Колискова" (1994), "Скажи мені правду, отаман" (1995), "Ясний мій світ" (1996), "Мій любий" (1997) та інші.

Зараз Тетяна Буланова продовжує виступати з концертами і випускати нові пісні. Крім того, Буланова – актриса і ведуча, вона бере участь у багатьох проектах на телебаченні Росії.

Співачка є власницею багатьох нагород і премій, таких як "Шансон року", "Жінка року", "Найкраща співачка року" та багатьох інших.

Тетяну Буланову часто хвалять за те, як вона виглядає в своєму віці. Так, у артистки зберігається молода зовнішність і підтягнута фігура. При цьому Буланова не захоплюється спортом. При зрості 160 см її вага становить не більше 50 кг.

За зізнанням самої співачки, її секрет в тому, що вона користується місячним календарем. А з косметологічних процедур артистка вдавалася лише до уколів ботоксу.

У своєму Instagram Тетяна Буланова активно ділиться яскравими фото:

Тетяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Тетяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Тетяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Тетяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Тетяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Тетяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Тетяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Тетяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Тетяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Тетяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Тетяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Тетяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Тетяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Тетяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії на концерті Тетяни Буланової розв'язали масову бійку.

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