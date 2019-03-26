Терміново прооперували: відомий російський режисер потрапив до лікарні

Народний артист Росії, відомий режисер і сценарист Сергій Соловйов був екстрено госпіталізований в одну з клінік Москви.

74-річний кінематографіст раптово відчув себе погано й зараз перебуває в лікарні у важкому стані, пише "СтарХит".

За інформацією видання, у Соловйова загострилися проблеми із серцем і виразка шлунка. Відзначається, що його екстрено прооперували.

Сергій Соловйов Вікіпедія

Втім, точні причини госпіталізації не розголошуються. Можливою причиною медичного втручання також називають сильну перевтому режисера від багаторазових перельотів.

"Останнім часом у Сергія Олександровича було багато перельотів, пов'язаних із показами його фільмів, це призвело до перевтоми. Зараз він перебуває в лікарні, загрози життю, за словами лікарів, немає. Його обстежують", — розповіли в оточенні зірки.

Сергій Соловйов поставив понад 20 кінокартин, зокрема "Чужая Белая и Рябой", трилогію "АССА", фільми "Три сестры", "Нежный возраст", "О любви", "2-Асса-2", "Анна Каренина" та інші.

Сергій Соловйов life.informator.news

Сергій Соловйов Legion-media

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