МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Терміново прооперували: відомий російський режисер потрапив до лікарні

2.6тЧитати матеріал російською

Народний артист Росії, відомий режисер і сценарист Сергій Соловйов був екстрено госпіталізований в одну з клінік Москви.

74-річний кінематографіст раптово відчув себе погано й зараз перебуває в лікарні у важкому стані, пише "СтарХит".

За інформацією видання, у Соловйова загострилися проблеми із серцем і виразка шлунка. Відзначається, що його екстрено прооперували.

Новини
Російську порнозірку Беркову екстрено госпіталізовано: що відомо
Сергій Соловйов

Сергій Соловйов

Вікіпедія

Втім, точні причини госпіталізації не розголошуються. Можливою причиною медичного втручання також називають сильну перевтому режисера від багаторазових перельотів.

"Останнім часом у Сергія Олександровича було багато перельотів, пов'язаних із показами його фільмів, це призвело до перевтоми. Зараз він перебуває в лікарні, загрози життю, за словами лікарів, немає. Його обстежують", — розповіли в оточенні зірки.

Сергій Соловйов поставив понад 20 кінокартин, зокрема "Чужая Белая и Рябой", трилогію "АССА", фільми "Три сестры", "Нежный возраст", "О любви", "2-Асса-2", "Анна Каренина" та інші.

Сергій Соловйов

Сергій Соловйов

life.informator.news

Сергій Соловйов

Сергій Соловйов

Legion-media

Раніше OBOZREVATEL писав, що російська та радянська актриса Лідія Федосєєва-Шукшина знову потрапила в лікарню.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
Новини Росіїшоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки