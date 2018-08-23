"Тепер не засну": Волочкова показала знівечені ноги

Російська балерина Анастасія Волочкова показала фанатам травмовану на відпочинку в Греції ногу - артистка наступила на морського їжака під час купання.

Фото з заклеєною пластиром стопою Волочкова опублікувала на своїй сторінці в Instagram. За словами балерини, протягом 2,5 годин доктор витягав з її ноги 20 голок.

"Мені ще пощастило, що відразу звернулися по медичну допомогу і в тому, що я не наступала на п'яту і йшла на полупальцах. Це властиво в моїй професії", - написала Волочкова.

Далеко не всі фанати почали жаліти балерину. Багато хто помітив недоглянуті ноги Волочкової і порадили не постить такі фотографії.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Волочкову викрили в алкоголізмі через фото з відпустки .