"Тепер не засну": Волочкова показала знівечені ноги

Російська балерина Анастасія Волочкова показала фанатам травмовану на відпочинку в Греції ногу - артистка наступила на морського їжака під час купання.
Фото з заклеєною пластиром стопою Волочкова опублікувала на своїй сторінці в Instagram. За словами балерини, протягом 2,5 годин доктор витягав з її ноги 20 голок.
"Мені ще пощастило, що відразу звернулися по медичну допомогу і в тому, що я не наступала на п'яту і йшла на полупальцах. Це властиво в моїй професії", - написала Волочкова.
Далеко не всі фанати почали жаліти балерину. Багато хто помітив недоглянуті ноги Волочкової і порадили не постить такі фотографії.
Обожнюю літо, сонце, море, позитив. Як виявилося, море небезпечно. Пару років тому в Туреччині мене вкусила черепаха.🙈 Рана проходила довго. Цього разу тут мене спочатку вкусила 🐝 бджола .. І була на неї алергія. А вчора, плаваючи в морі, я вдарилася стопою об великий камінь камінь, з морськими ежамі..🙈 Я знала, що їх тут багато і плавала, не стаючи на дно. Вдарившись і підпливаючи до берега, я думала: тільки б не їжаки! 🙏🏻 А побачивши стопу, я злякалася! Вона вся була в голках чорних! 🙈 Слава Богу, господар апартаментів швидко викликав лікаря. Клініка була рядом.🙏🏻 Ми поїхали. І 2,5 години години лікар витягав 20 голок.! Мені ще пощастило, що відразу звернулися по медичну допомогу і в тому, що я не наступала на п'яту і йшла на полупальцах..🤣💃🏼 Це властиво в моїй профессіі.💃🏼 Доктор Баліз виявився таким позитивним, що не дивлячись на біль під час цієї процедури, після ми з ним навіть потанцювали в кабінете.😊 Все погане позаду і я на позитиві! Знову сьогодні засмагала і плавала.😊 Але з перев'язаною ніжкою. Без пригод я просто не умею🤣 Та й життя без них нудна .. У Москві, кажуть, похолодало. А в Греції тепло і сонячно! 🌴😊 # анастасіяволочкова # волочкова # балерина # росія # любов # щастя # літо # квіти # радість #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look # я #teztourgreece # отдихвгреціі # греція # corfu #luxuryholidays #luxury #travel #greece
Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Волочкову викрили в алкоголізмі через фото з відпустки .