Тепер не в "д*пі світу": Бузова похвалилася елітною покупкою за 120 млн

Скандальна російська співачка Ольга Бузова обзавелася квартирою в елітному житловому комплексі на заході Москви за 120 млн рублів (47 млн грн).
Спочатку інформація з'явилася в ЗМІ, після чого артистка вирішила особисто підтвердити на своїй сторінці в Instagram новину про дорогу покупку.
"Не хотіла розкривати таємницю про свою найбільшу та довгоочікуванішу покупку. Але ЗМІ вчора це вже зробили за мене, та й я зрозуміла, що більше не хочу тримати це в собі. Хочеться вам все вже розповісти та показати. Я нарешті придбала власну квартиру в Москві", – написала співачка.
За її словами, вона довго до цього йшла. А пошуками нового житла, купленого за власні заощадження, Бузова займалася кілька місяців, змінивши кілька ріелторів.
Ольга Бузова придбала квартиру
instagram / buzova86
"Просто тому що вони ніяк не могли почути мої вимоги, що стосуються квартири та житлового комплексу. Виявляється, я примхлива. Але все це позаду! Справа залишилася за малим, хоча мої друзі кажуть, що все найскладніше у мене тільки починається. Адже потрібно зробити план, а потім почати ремонт. Мені здається, я особисто все контролюватиму, і взагалі, перестану спати", – поділилася співачка.
Вона попросила шанувальників поділитися інформацією про підрядників і компанії, які допоможуть їй зробити правильний ремонт, а також розповісти, чого варто остерігатися і з яких кроків почати.
Не хотіла розкривати таємницю про свою найбільшу і довгоочікуваної покупки .... 😇 Але ЗМІ вчора це вже зробили за мене, та й я зрозуміла, що більше не хочу тримати це в собі 😁😊 Хочеться вам все вже розповісти і показати 🥰 Так, да, да 🤞🏻 я нарешті купила свою квартиру в Москві 🏠🤪🥳 О Боже! 🙏🏻 Як це цінно, і як я довго до цього йшла 💰💰💰 Своє скарб, в якому я буду жити, любити і залишатися щасливою я шукала кілька місяців, і змінила кілька ріелторів 😡🤬Просто тому, що вони ніяк не могли почути мої вимоги, що стосуються квартири та житлового комплексу ... 😰Оказивается я примхлива 👸🏻🤔🤗🤣Но все це позаду! Справа залишилася за малим, хоча мої друзі кажуть, що все найскладніше у мене тільки начінается🤦🏻♀️ адже потрібно зробити план, а потім почати ремонт 🔧⛏Мне здається, я буду особисто все контролювати, і взагалі, перестану спати 😏 Але все по порядку – я до вас за советом🙏🏻 Накидайте мені агентства, компанії або якихось підрядників, які зможуть мені допомогти почати все правильно 🤯🧐 А також пишіть чого мені боятися і боятися? 🤯😳 І взагалі, з чого починати? Куди йти 😂😂😂
Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька місяців тому скандальна журналістка Ксенія Собчак розгромила житло Бузової, заявивши, що співачка "живе в д*пі міста". Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, ніби артистка придбала нову квартиру.
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