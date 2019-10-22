Тепер не в "д*пі світу": Бузова похвалилася елітною покупкою за 120 млн

Скандальна російська співачка Ольга Бузова обзавелася квартирою в елітному житловому комплексі на заході Москви за 120 млн рублів (47 млн грн).

Спочатку інформація з'явилася в ЗМІ, після чого артистка вирішила особисто підтвердити на своїй сторінці в Instagram новину про дорогу покупку.

"Не хотіла розкривати таємницю про свою найбільшу та довгоочікуванішу покупку. Але ЗМІ вчора це вже зробили за мене, та й я зрозуміла, що більше не хочу тримати це в собі. Хочеться вам все вже розповісти та показати. Я нарешті придбала власну квартиру в Москві", – написала співачка.

За її словами, вона довго до цього йшла. А пошуками нового житла, купленого за власні заощадження, Бузова займалася кілька місяців, змінивши кілька ріелторів.

Ольга Бузова придбала квартиру instagram / buzova86

"Просто тому що вони ніяк не могли почути мої вимоги, що стосуються квартири та житлового комплексу. Виявляється, я примхлива. Але все це позаду! Справа залишилася за малим, хоча мої друзі кажуть, що все найскладніше у мене тільки починається. Адже потрібно зробити план, а потім почати ремонт. Мені здається, я особисто все контролюватиму, і взагалі, перестану спати", – поділилася співачка.

Вона попросила шанувальників поділитися інформацією про підрядників і компанії, які допоможуть їй зробити правильний ремонт, а також розповісти, чого варто остерігатися і з яких кроків почати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька місяців тому скандальна журналістка Ксенія Собчак розгромила житло Бузової, заявивши, що співачка "живе в д*пі міста". Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, ніби артистка придбала нову квартиру.

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