"Тепер і Пореченкова з Охлобистіним": рішення Зеленського пустити в Україну Dr. Alban розлютило мережу

У мережі користувачі обурені тим, що президент України Володимир Зеленський допоміг шведському співакові Dr. Alban в'їхати в Україну після відвідин Криму.

Зокрема, політик Борислав Береза написав на своїй сторінці в Facebook пост, в якому висловив здивування від того, чому закон про заборону в'їзду в Україну після відвідин Криму діє не для всіх.

Володимир Зеленський і Dr. Alban Instagram @dralbanofficial

"Вітаю всіх нас. Після дозволу в'їжджати в Україну Добронравову зі "Сватів", який виступав в Криму, був дозвіл і Dr. Alban, який теж виступав в Криму. І сталося це при особистій участі президента Зеленського. Новий тренд запущений. Закон для ворогів, а своїм все?", – пише Береза.

"І в цей же час в США продовжують скасовувати концерти російського джазмена Ігоря Бутмана, який підтримав анексію Криму. В США вважають, що Крим – це Україна, а ті хто підтримав його анексію або виступали там – повинні бути піддані обструкції. А у нас? Ми маємо закон, але він порушується. Це про самоповагу і про ставлення до анексії Криму. Не на словах, а на ділі. Думаю, що тепер і Пореченкова з Охлобистіним можна запускати в Україну?", – додав політик.

Михайло Пореченков і Іван Охлобистін inforesist.org

У коментарях Березу підтримали багато користувачів, у яких приїзд Dr. Alban також викликав запитання:

Як писав OBOZREVATEL, раніше продюсер Ігор Кондратюк закликав СБУ не допустити виступу в Києві іноземних артистів, які порушили закони України.

Йшлося, зокрема, про два концерти. У Києві збиралися виступити шведський музикант Dr. Alban, внесений в базу "Миротворець" після гастролей в окупованому Криму, а також російська співачка Любов Успенська, яка називала президента РФ Володимира Путіна своїм кумиром.

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