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"Тепер і Лукашенко не відмовить": мережу розлютив концерт Міхалка для "Слуги народу" на Троєщині

3.8т Читати матеріал російською

На Троєщині у Києві, 18 липня, відбудеться безкоштовний концерт гурту "Ляпіс Трубецькой". Виступ відбудеться в межах передвиборчого туру одного з кандидатів до Верховної Ради від партії "Слуга народу".

На цей факт звернули увагу у Twitter "РБ головного мозку". "Міхалок тепер слуга народу", – написали у мікроблозі.

"Тепер і Лукашенко не відмовить": мережу розлютив концерт Міхалка для "Слуги народу" на Троєщині
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"Думаю, після всього і Лукашенко не відмовить", "Міхалок ризикує. З Троєщини не всі повертаються додому", "А він вам нічого не винен!", "Не сотвори собі кумира, як кажуть", "Але за підсумком виявиться так: нас покликали на один івент, ми погодилися, а виявилося, що там ось така шняга", – написали в коментарях до твіту.

"Тепер і Лукашенко не відмовить": мережу розлютив концерт Міхалка для "Слуги народу" на Троєщині

Зазначимо, що концерт Міхалка відбудеться в межах передвиборчої кампанії власника стоматологічної клініки, 31-річного кандидата Артема Дубнова.

"Тепер і Лукашенко не відмовить": мережу розлютив концерт Міхалка для "Слуги народу" на Троєщині

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бахмуті Донецької області людям роздавали листівки із запрошенням на концерт співачок Тіни Кароль, Наталії Могилевської та шоумена Дяді Жори. Однак в результаті історія обернулася скандалом.

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Особа
Сергій Міхалок
Місце
Україна Київ
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