"Температура – 41 градус": Полякова зізналася, що вони з дочкою хворіли коронавірусом

Анна Міхно люди 13:19, 30.04.2020

Популярна українська співачка Оля Полякова зізналася, що перехворіла коронавірусом під час відпочинку в Маямі.

Про це знаменитість розповіла під час прямого ефіру з журналістом Дмитром Гордоном. Ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі Полякової (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Оля Полякова
rbc.ua

Так, за словами співачки, спочатку захворіла її молодша дочка Аліса. Потім заразилася коронавірусом і сама артистка. Як каже зірка, у дочки була температура 41 градус.

"Спочатку Аліса захворіла. 41 градус температура була. Я такої температури не бачила ніколи в житті. У мене був просто шок. Потім і я від неї заразилася. Ми страшно кашляли, приймали антибіотики. Так важко перехворіли", – згадує Полякова.

Аліса Полякова
Instagram @polyakovamusic

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 15-річна дочка української співачки Ольги Полякової Маша опублікувала фото, на якому у неї з носа текла кров, і нарвалася на критику в мережі.

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