Темношкіра зірка Нацвідбору на Євробачення одружився

Соліст гурту TVORCHI Джефрі Кенні, під час фіналу Національного відбору на Євробачення, повідомив про те, що одружився на Українці.

Відео розмістили на Youtube-каналі UA: Перший. (Щоб подивитися ролик доскрольте до кінця сторінки).

TVORCHI на Національному відборі на Євробачення Скріншот з відео

"У мене є дві причини залишитися в Україні: дружина і музика", - заявив артист.

instagram.com/nnashylova

instagram.com/jefferiiii

Відомо, що дружину Джефрі звуть Наталя. Дівчина студентка Київського національного торгово-економічного університету.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в суботу, 22 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення 2020. У результаті країну представлятиме Gо_A. За право виступити від України на Євробаченні також боролися Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.