Темношкіра зірка Нацвідбору на Євробачення одружився

Соліст гурту TVORCHI Джефрі Кенні, під час фіналу Національного відбору на Євробачення, повідомив про те, що одружився на Українці.
Відео розмістили на Youtube-каналі UA: Перший. (Щоб подивитися ролик доскрольте до кінця сторінки).
TVORCHI на Національному відборі на Євробачення
Скріншот з відео
"У мене є дві причини залишитися в Україні: дружина і музика", - заявив артист.
instagram.com/nnashylova
instagram.com/jefferiiii
Відомо, що дружину Джефрі звуть Наталя. Дівчина студентка Київського національного торгово-економічного університету.
Як раніше писав OBOZREVATEL, в суботу, 22 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення 2020. У результаті країну представлятиме Gо_A. За право виступити від України на Євробаченні також боролися Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.
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