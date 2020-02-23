Головна Новини
23 лютого • оновлено в 11:07
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Темношкіра зірка Нацвідбору на Євробачення одружився на Українці

2.6т
Читати матеріал російською

Соліст гурту TVORCHI Джефрі Кенні, під час фіналу Національного відбору на Євробачення, повідомив про те, що одружився на Українці.

Відео розмістили на Youtube-каналі UA: Перший. (Щоб подивитися ролик доскрольте до кінця сторінки).

TVORCHI на Національному відборі на Євробачення

TVORCHI на Національному відборі на Євробачення

Скріншот з відео

Новини
"Гірше, ніж в півфіналі!" Jerry Heil розчарувала виступом на Нацвідборі
"У мене є дві причини залишитися в Україні: дружина і музика", - заявив артист.
Темношкіра зірка Нацвідбору на Євробачення одружився

instagram.com/nnashylova

Темношкіра зірка Нацвідбору на Євробачення одружився

instagram.com/jefferiiii

Відомо, що дружину Джефрі звуть Наталя. Дівчина студентка Київського національного торгово-економічного університету.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в суботу, 22 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення 2020. У результаті країну представлятиме Gо_A. За право виступити від України на Євробаченні також боролися Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Читайте всі новини по темі "Євробачення-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марія Дідик
Тема
Євробачення-2020
Тег
Євробачення
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги