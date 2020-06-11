Темнікову запідозрили у вагітності. Фото
Російська співачка Олена Темнікова поділилася кадрами з нової фотосесії, через яку зірку запідозрили у вагітності.
Фото у сукні вільного крою вона виклала в Instagram, чим заінтригувала прихильників.
Зірка, яка зазвичай надає перевагу спортивному стилю, позувала перед користувачами мережі у ніжному образі. Дехто з них звернув увагу на те, що така сукня приховує живіт Олени.
Дописувачі фотоблогу Темнікової запідозрили зірку у другій вагітності.
"А мені одній здається?", "Олено, ви вагітні?" – запитують під фото читачі.
Зазначимо, у Олени Темнікової підростає дочка Саша, якій п'ять років. Співачка народила дівчинку від Дмитра Сергєєва, за якого вийшла заміж у 2014 році. Це вже другий шлюб зірки.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Темнікова натякнула на домагання зі сторони Фадеєва.