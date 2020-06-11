Темнікову запідозрили у вагітності. Фото

Російська співачка Олена Темнікова поділилася кадрами з нової фотосесії, через яку зірку запідозрили у вагітності.

Фото у сукні вільного крою вона виклала в Instagram, чим заінтригувала прихильників.

Зірка, яка зазвичай надає перевагу спортивному стилю, позувала перед користувачами мережі у ніжному образі. Дехто з них звернув увагу на те, що така сукня приховує живіт Олени.

Олена Темнікова Instagram Олени Темнікової

Олена Темнікова Instagram Олени Темнікової

Олена Темнікова Instagram Олени Темнікової

Олена Темнікова Instagram Олени Темнікової

Дописувачі фотоблогу Темнікової запідозрили зірку у другій вагітності.

"А мені одній здається?", "Олено, ви вагітні?" – запитують під фото читачі.

скріншоти з Instagram Олени Темнікової

скріншоти з Instagram Олени Темнікової

Зазначимо, у Олени Темнікової підростає дочка Саша, якій п'ять років. Співачка народила дівчинку від Дмитра Сергєєва, за якого вийшла заміж у 2014 році. Це вже другий шлюб зірки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Темнікова натякнула на домагання зі сторони Фадеєва.

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