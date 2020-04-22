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22 квітня • оновлено в 11:37
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Темнікова натякнула на домагання з боку Фадєєва

3.4т
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Російська співачка й екссолістка гурту Serebro Олена Темнікова натякнула на домагання з боку популярного продюсера Максима Фадєєва.

Зокрема, про це пише видання Starhit.

Олена Темнікова

Олена Темнікова

Instagram @lenatemnikovaofficial

Так, повідомляється, що під час ефіру з телеведучою Тіною Канделакі артистки заговорили на тему домагань. Спочатку історією з особистого досвіду поділилася Канделакі. Вона зізналася, що їй надходили подібні пропозиції. Потім Тіна поцікавилася у Темнікової, чи стикалася вона з подібним. На що співачка відповіла:

"Те ж саме. Пропонували".

Максим Фадєєв

Максим Фадєєв

rg.ru

Так, видання припускає, що в даній ситуації Темнікова натякнула саме на невдалий досвід роботи з Максимом Фадєєвим. Адже, повідомляється, що після відходу з гурту Serebro між співачкою й продюсером стався гучний скандал.

Олена Темнікова

Олена Темнікова

Instagram @lenatemnikovaofficial

Крім того, як пише видання, Олена порадила молодим артисткам ігнорувати наполегливих продюсерів, які намагаються затягти їх у ліжко, а також уважно читати умови контрактів.

"Дуже важливо при підписанні контрактів замислюватися, як ви будете розлучатися з продюсером. Це дуже тонкий і неприємний момент",цитує видання слова співачки.

Олена Темнікова

Олена Темнікова

Instagram @lenatemnikovaofficial

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що продюсер Максим Фадєєв заявив, що прийняв рішення забрати сценічне ім'я "Глюкоза" у співачки Наталії Іонової-Чистякової.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Максим Фадєєв
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
ДомАгивался, значит, борода многогрешная.
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Забралов Ник
Забралов Ник
кому це потрібно в Україні? хто це суне останнім часом із-за парєбріка? ватня завелася на обозі..
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