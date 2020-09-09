Телеведучий Остапчук заразився коронавірусом

Ольга Веркалець Люди 12:47, 9.09.2020 Оновлено: 13:31, 9.09.2020

Український телеведучий Володимир Остапчук захворів на коронавірус.

Про це повідомила його наречена Христина Горняк у сторіз на своїй сторінці в Instagram. Вона розповіла, що здала тест на COVID-19, який виявився негативним. Жінка впевнена, що також хворіє, але без ускладнень.

"Так розумію, що мене зачепило в легкій формі. Пронесло із запаленням легень. У мене з симптомів тільки першіння в горлі. Але немає нюху, зник декілька днів тому і поки не відновився", – поділилася Горняк.

Горняк впевнена, що вона також хворіє на коронавірус.
Instagram Христини Горняк

Вона додала, що її коханий Остапчук гірше себе почуває. Коронавірус вразив легені шоумена, у нього виявили пневмонію. Тепер Горняк перебуває на самоізоляції і доглядає за нареченим.

Горняк розповіла, що її коханий погано себе почуває.
Instagram Христини Горняк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведуча ранкової програми "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс повідомила, що заразилася коронавірусом. Її сім'я також здала ПЛР-тести, але результати ще не оголошувалися. Що стосується колег Шовкопляс, то COVID-19 у них не виявили.

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