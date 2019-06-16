Телеведучий Комаров одружився на "Міс Україна": перші фото і відео з весілля

Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів подробиці про весілля з моделлю, власницею титулу "Міс Україна 2016" Олександрою Кучеренко з Дніпра.

В ефірі програми "Світське життя" на каналі "1 + 1" молода сім'я поділилася інформацією про те, як розвивалися їх стосунки (щоб подивитися фото і відео з весілля, проскрольте до кінця сторінки).

Комаров довго приховував від публіки, що зустрічається із Кучеренко, з якою вони разом брали участь в проекті "Танці з зірками". Ведуча програми Катерина Осадча нагадала, що Дмитра вважали одним з найбажаніших холостяків України.

Кучеренко та Комаров одружилися Instagram @ aakucherenko

За словами ведучого, стосунки почали зароджуватися після того, як він був суддею на конкурсі краси, в якому перемогла Кучеренко. Вони зустрічалися на презентації і світських заходах, але тоді між Кучеренко та Комаровим були тільки проблиски симпатії. Між початком роману і офіційною реєстрацією шлюбу минуло більше двох років.

Олександра Кучеренко в фаті Кадр з відео

"Я займаюся польотами. Я привіз Сашу. Вона побачила вертоліт і запитала: "Стій, що ти задумав. Я ще не літала на вертольоті". Ми полетіли красиво вздовж Лаври, Дніпра, до Оболоні. А потім цю пропозицію було зроблено. Ми розуміємо один одного без слів. Я просто дістав кільце, показав і запитав поглядом. Вона відповіла "так", – зізнався Комаров.

За його словами, в дружині його привернула не зовнішня краса, а розум. "Сама збудлива частина – голова. Для мене зміст важливіше форми", – пояснив він.

Весілля Комарова і Кучеренко Кадр з відео

Молодята після весілля Кадр з відео

Весілля - Комаров і Кучеренко Instagram @ komarovmir

У свою чергу, Олександра розповіла, що вони розписалися в Києві, а повінчалися в одному з храмів Єрусалиму. На офіційній церемонії одруження не було нікого. А вже в Ізраїлі вони відзначали в компанії близьких.

Відео: Як Комаров зробив пропозицію

Як повідомляв OBOZREVATEL, звістка про те, що Комаров одружився, з'явилася 15 червня. Незадовго до цього він поділився особистої історією про трагедію, яка сталася в Бразилії в січні 2019 року. В результаті катастрофи поблизу міста Брумадінью (штат Мінас-Жерайс) за офіційними даними загинули 217 осіб, ще близько сотні вважалися зниклими без вести.

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