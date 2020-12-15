Телеведуча Канді розповіла про наміри Меган Маркл вийти заміж за "відомого британця"

Популярна британська телеведуча Ліззі Канді розповіла, як потоваришувала з дружиною принца Гаррі Меган Маркл. Також вона заявила, що герцогиня мала намір знайти собі хлопця – "відомого британця".

Так, у мережі з'явилося фото, на якому зображена Маркл, Канді і ексдружина мільярдера Джона Кодуелла Клер. У 2016 році вони разом відвідали одну зі світських вечірок. Про це повідомляє видання Daily Mail.

За словами телеведучої, того вечора поруч із нею сиділа Маркл і сказала, що хоче сфотографуватися. Тоді дівчина прилетіла з Канади і хотіла швидше познайомитися з усіма.

Маркл, Канді і ексдружина мільярдера Джона Кодуелла Клер Daily Mail

"Це фото було зроблено тієї ночі. Ми базікали про моє життя, про її. Вона сказала, що хотіла б мати знаменитого хлопця. Меган любила Британію, хотіла там залишитися, працювати і зустріти кохання", – розповіла Канді.

Вона зазначила, що тоді Маркл багато говорила на популярні дівчачі теми і про чоловіків.

"З нею було так легко розмовляти. Дуже кумедна і трохи пустотлива", – охарактеризувала герцогиню ведуча.

Канді додала, що була вражена, дізнавшись про стосунки Маркл і принца Гаррі.

"Я пам'ятаю, як подумала: "Вау! Дитинко, ти зірвала куш!", тому що вона хотіла знайти саме такого хлопця", – підсумувала знаменитість.

Меган Маркл і принц Гаррі "Одна Минута"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Меган Маркл вперше виступила публічно після зізнання про втрату дитини.