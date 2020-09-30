Телеведуча і блогерка Філонова балотується в мери Києва: опубліковано документ

Українська телеведуча, блогерка і світська діва Олена Філонова балотується в мери Києва.

Вона була висунута на пост глави столиці від Київської міської організації партії "Разом сила". Відповідна постанова опублікована на сайті КМДА.

Раніше Київський міськвиборчком зареєстрував на посаду міського голови Андрія Пальчевського, Ірину Верещук, Михайла Поживанова, Віталія Кличка, Олексія Кучеренка, Єгора Фірсова, Сергія Притулу, Діану Гранцеву, МиколуТоменка, Сергія Гусовського, Юрія Левченка, Олександра Омельченка, Олександра Попова. Крім того, кандидатами на цю посаду зареєстровані Віктор Петрук, Ігор Смешко, Максим Гольдарб, Сергій Шахов, Андрій Іллєнко та Борислав Береза.

Філонова зареєстрована кандидатом на пост мера Києва. Сайт КМДА

Детальніше про всіх кандидатів на пост мера Києва читайте за посиланням на OBOZREVATEL.

Олена Філонова – блогер, ведуча програми "Ревізор краси", а також співведуча декількох сезонів проєкту "Ревізор" на Новому каналі. Артистка відома своїм іміджем "блондинки", також вона нерідко публікує в мережі суперечливі та відверті дописи.

Ведуча "Ревізор краси" балотується в мери Києва. Instagram Олени Філонової

Телеведуча і кандидат на пост мера Києва неодноразово ставала фігурантом публічних конфліктів. Зокрема, у 2018 році Олену Філонову нібито побили на весіллі глави Холодногірського району Харкова. Після інциденту вона проходила лікування з відновлення мови.

Філонова стала кандидатом у мери Києва. Instagram Олени Філонової

Також через відверті публікації в соціальних мережах Філонова часто стикається з хейтом. Водночас блогерка вважає за краще не мовчати, а різко відповідає своїм підписникам.

Як виглядає Олена Філонова:

Олена Філонова балотується в мери столиці. Instagram Олени Філонової

Блогерша і ведуча балотується в мери Києва. Instagram Олени Філонової

Як виглядає Олена Філонова. Instagram Олени Філонової

Як виглядає кандидат у мери Києва Філонова. Instagram Олени Філонової

Олена Філонова балотується в мери Києва. Instagram Олени Філонової

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