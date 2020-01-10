Телешоу "Сам собі режисер" закрили: топ найсмішніших роликів

Незмінний ведучий гумористичної телепередачі "Сам собі режисер" Олексій Лисенков розповів про її закриття.

Так, подробицями він поділився на своїй сторінці в Instagram, опублікував відеозвернення до прихильників. За словами Лисенкова, телеканал "Росія" і холдинг ВГТРК вирішили зняти шоу з ефіру до дня його народження: передачі виповнилося 28 років (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Олексій Лисенков Фото: instagram/alysenkov

"Друзі, на початку січня сталися дві знакові події. Перше: шоу "Сам собі режисер" виповнилося 28 років. Друге: телеканалом "Росія" та холдингом ВГТРК вирішено зняти його з ефіру. Як професіонал, який віддав телебаченню 35 років, розумію це. Як людина — прийняти це не можу", — сказав Лисенков.

Олексій Лисенков в телепередачі "Сам собі режисер"

Також ведучий подякував причетним до створення шоу фразою, якою завершував кожен випуск передачі.

"Величезне спасибі всім гостям, учасникам та авторам цієї програми", — зазначив Лисенков.

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