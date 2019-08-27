Телеканал М2 оголосив переможця "Хіт-конвеєр 2019"

12 найкращих молодих виконавців — і лише один шанс на перемогу! Телеканал М2 визначив головного призера конкурсу україномовної пісні “Хіт-конвеєр 2019”.

Фото: Прес-служба конкурсу

25 серпня на київському Співочому полі в рамках грандіозного фіналу четвертого сезону “Хіт-конвеєра” було визначено переможця конкурсу молодих виконавців української пісні. Головний приз був вартий запеклої боротьби — потужний пакет розкрутки, у який входять зйомки професійного кліпу та його ротація на телеканалах. Перемогу впевнено виборола співачка ILCHY.

Фото: Прес-служба конкурсу

ILCHY. Справжнє ім’я співачки — Вікторія Ільчишена. Ідея з псевдонімом ILCHY прийшла, коли донька Вікторії не змогла вимовити повністю прізвище, тільки першу його половину. Вікторія займається гімнастикою pole dance. Мріє зняти кліп з елементами цього танцю та розвінчати міф про вульгарність такого роду заняття. Після участі у багатьох телевізійних шоу співачка зрозуміла, що творчість полягає не в тому, щоб переспівати чужу пісню, а написати власну історію. На конкурсі представила композицію "Тисяча Небесних Причин".

Фото: Прес-служба конкурсу

Цьогоріч у конкурсі “Хіт-конвеєр” взяло участь близько 300 учасників, 34 — пройшли до півфіналу, а 12 найкращих — потрапили до великого відкритого фіналу конкурсу. Фіналістами четвертого сезону конкурсу молодих виконавців стали ОЛЕКСІЙ ДІБРОВА, Юра Самовілов, LIA, Shayri, Артем Банар, Остап Панчишин, VIDVERTO, Lvivdanceclub, Іванка Червінська, YULIYA ROZNEN та PERNATIZ.

Артем Пивоваров Фото: Прес-служба конкурсу

Сцену “Хіт-конвеєра”, як і минулого року, разом із конкурсантами розділили зірки українського шоубізу. У великому гала-концерті взяли участь спеціально запрошені гості, серед яких — Олег Винник, Злата Огнєвіч, Артем Пивоваров, Kishe, “Skeemans” та “Беz Обмежень”. До слова, саме цього вечора гурт презентував свій новий альбом “Мільярди”, із яким найближчим часов відправиться у найбільший тур за власну історію.

Злата Огневич Фото: Прес-служба конкурсу

Професійне журі у складі Романа Мухи (продюсер телеканалу М2), Віталія Дроздова (генеральний продюсер “ТАВР Медіа”, генеральний директор “Хіт FM”), Олени Мозгової (музичний продюсер), Сергія Танчинця (лідер гурту “Беz Обмежень”), Олега Винника (співак року за версією премії “M1 Music Awards. 4 Seasons” та володар статуетки “Золота Жар-птиця” у номінації “Народний хіт”) та Злати Огнєвіч (співачка року за версією премії “Золота Жар-птиця”) майже одноголосно визначило переможця.

Олег Винник Фото: Прес-служба конкурсу

Конкурс “Хіт-конвеєр” від телеканалу М2 проводиться івент-компанією “Таврійські Ігри” разом із Національною спілкою композиторів за підтримки Міністерства культури України і за сприяння народного депутата України Віктора Кривенка.

KISHE Фото: Прес-служба конкурсу

Микола Баграєв, ініціатор та меценат конкурсу “Хіт-конвеєр”, співзасновник музичних телеканалів М1 та М2:

На сьогоднішній день “Хіт-конвеєр” – це найшвидший шлях для талановитих музикантів потрапити на велику сцену, а також в теле- та радіоефір. Для переможця все це гарантовано трапиться упродовж року, але й у решти учасників чудова нагода заявити про себе. Цьогорічних конкурсантів відрізняє від попередніх декілька моментів. По-перше, жанр, який в цьому році представлений ширше. По-друге, виросла креативність думки. Конкурсанти проявляють свою креативність, показують унікальність. По-третє, загальний рівень конкурсантів помітно виріс! Сподіваюся, що всі учасники конкурсу згодом досягнуть визнання не лише в нашій країні!

Фото: Прес-служба конкурсу

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