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3 квітня • оновлено в 14:57
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Tekashi 6ix9ine несподівано випустили з в'язниці через коронавірус

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Відомий американський репер Tekashi 6ix9ine звільнений з в'язниці через пандемію коронавірусу.

23-річного артиста, якого затримали в грудні минулого року випустили з-під варти через загрозу зараження COVID-19, пише TMZ.

Відомого репера несподівано випустили з в'язниці через коронавірус

Залишок терміну він відсидить у своїй оселі, яку йому можна залишати тільки в разі потреби невідкладної медичної допомоги або для зустрічі з адвокатом.

Відомого репера несподівано випустили з в'язниці через коронавірус

Артиста засудили за його злочинні дії в складі бандитського угруповання. Йому загрожувало до 47 років в'язниці, але він вирішив співпрацювати зі слідством і це вплинуло на рішення судді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розгорівся скандал через висловлювання репера Гуфа про переваги в плані вибору жінок. Він дозволив собі расистську заяву, обізвавши грузинок і чеченок "хачухамі" в інтерв'ю Ксенії Собчак.

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Автор
Марія Дідик
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