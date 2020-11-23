Тейлор Свіфт побила багаторічний рекорд Майкла Джексона, отримавши 32 нагороди American Music Awards

Софія Ковнір Люди 17:47, 23.11.2020

Американська співачка Тейлор Свіфт отримала 32 нагороди на музичній премії American Music Awards і побила рекорд Майкла Джексона.

Як повідомили на офіційному сайті АМА, за всю історію премії – це найбільша кількість нагород.

Так, до цього рекордсменом був Майкл Джексон, який отримав 24 нагороди.

В цьому році Свіфт перемогла в наступних номінаціях: "Виконавиця року", "Улюблена поп/рок виконавиця", "Улюблене музичне відео".

Тейлор Свіфт отримала 32 нагороди на музичній премії
24 канал

Відзначимо, що також Тейлор Свіфт є найуспішнішою виконавицею в США за кількістю проданих пісень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Apple назвала переможців своєї премії Music Awards, яку цьогоріч вручали вдруге.

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