Тейлор Свіфт побила багаторічний рекорд Майкла Джексона, отримавши 32 нагороди American Music Awards
Американська співачка Тейлор Свіфт отримала 32 нагороди на музичній премії American Music Awards і побила рекорд Майкла Джексона.
Як повідомили на офіційному сайті АМА, за всю історію премії – це найбільша кількість нагород.
Так, до цього рекордсменом був Майкл Джексон, який отримав 24 нагороди.
В цьому році Свіфт перемогла в наступних номінаціях: "Виконавиця року", "Улюблена поп/рок виконавиця", "Улюблене музичне відео".
Відзначимо, що також Тейлор Свіфт є найуспішнішою виконавицею в США за кількістю проданих пісень.
Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Apple назвала переможців своєї премії Music Awards, яку цьогоріч вручали вдруге.