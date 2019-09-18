Головна Новини
18 вересня • оновлено в 10:25
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Тато знав, що йде": дочка Кобзона розповіла про його прощальний подарунок

2.1т Читати матеріал російською

Дочка покійного російського співака Йосипа Кобзона Наталя Раппопорт-Кобзон розповіла, що перед смертю він зробив їй подарунок - унікальний годинник.

Він також попросив спадкоємицю прикрасити аксесуар гравіюванням, пише "СтарХит".

"Тато знав, що йде": дочка Кобзона розповіла про його прощальний подарунок
Новини
Напівгола Седокова розбурхала шанувальників фото після новини про свою хворобу

"Тато знав, що йде. Тому подарував мені одні з найулюбленіших своїх годин і попросив, щоб, коли його не стане, я зробила гравіювання "Улюбленій донечці від батька". Я виконала і тепер зберігаю найдорожчий подарунок тата", - поділилася спадкоємиця .

"Тато знав, що йде": дочка Кобзона розповіла про його прощальний подарунок
"Тато знав, що йде": дочка Кобзона розповіла про його прощальний подарунок

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кобзон помер 30 серпня в одній з клінік Москви, де до цього проходив лікування і деякий час перебував в комі. Його поховали 2 вересня на Востряковському кладовищі Москви, поруч з матір'ю.

Після смерті артиста почали спливати різні дивні факти з його життя. Наприклад, звинувачення в сексуальних домаганнях і тісному зв'язку з російською мафією.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Йосип Кобзон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel