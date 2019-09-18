"Тато знав, що йде": дочка Кобзона розповіла про його прощальний подарунок

Дочка покійного російського співака Йосипа Кобзона Наталя Раппопорт-Кобзон розповіла, що перед смертю він зробив їй подарунок - унікальний годинник.

Він також попросив спадкоємицю прикрасити аксесуар гравіюванням, пише "СтарХит".

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"Тато знав, що йде. Тому подарував мені одні з найулюбленіших своїх годин і попросив, щоб, коли його не стане, я зробила гравіювання "Улюбленій донечці від батька". Я виконала і тепер зберігаю найдорожчий подарунок тата", - поділилася спадкоємиця .

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кобзон помер 30 серпня в одній з клінік Москви, де до цього проходив лікування і деякий час перебував в комі. Його поховали 2 вересня на Востряковському кладовищі Москви, поруч з матір'ю.

Після смерті артиста почали спливати різні дивні факти з його життя. Наприклад, звинувачення в сексуальних домаганнях і тісному зв'язку з російською мафією.

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