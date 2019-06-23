"Тато, я люблю тебе!" Дочку Кошового довели до сліз на "Голос. Діти-5"

Дочку популярного українського коміка, зірки студії "Квартал 95" Євгена Кошового Варвару довели до сліз на проекті "Голос. Діти-5" в неділю, 23 червня.
Дівчинка, яка знаходиться в команді Джамали, розплакалася після того, як перемогла в вокальних боях. Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу.
Варвара Кошова
Скріншот з відео
Після того, як дівчинка дізналася про свою перемогу в вокальних боях, вона, не стримавши емоцій, впала на коліна і почала плакати. Крім того, Варвара зі сцени звернулася до батька, вигукнувши "Тато, я люблю тебе".
"Я відчуваю просто неймовірну силу в собі. Я готова йти далі", - сказала юна артиста після того, як пішла за куліси.
Варвара Кошова плаче
Скріншот з відео
Варвара Кошова плаче на шоу
Скріншот з відео
Батьки Варвари Кошової
Скріншот з відео
Варвара Кошова емоційно відреагувала на перемогу
Скріншот з відео
Нагадаємо, що суддями нового сезону "Голос. Діти" стали відомі українські виконавці: гурт "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва та Позитив зайняли одне суддівське крісло і будуть тренувати свою команду разом), Джамалаі DZIDZIO (Дзідзьо).
Дивитися всі випуски шоу "Голос. Діти" – щонеділі на каналі "1+1".
Шоу "Голос. Діти" є адаптацією нідерландського формату компанії Talpa The Voice Kids. Концепція проекту: до дітей ставляться, як до дорослих артистів. Всі учасники співають наживо, під акомпанемент оркестру. У шоу є три зіркові тренери, кожен з яких представляє певний сценічний жанр. Переможця обирають шляхом глядацького телефонного і SMS-голосування під час фінальних прямих ефірів. Популярне талант-шоу виходить в Україні з 2012 року.
Як раніше писав OBOZREVATEL, 11-річна Варвара Кошова виступила в третьому ефірі п'ятого сезону проекту з піснею Крістіни Агілери Fall In Line і викликала бурхливі емоції в залі.
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