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"Тато, я люблю тебе!" Дочку Кошового довели до сліз на "Голос. Діти-5"

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Дочку популярного українського коміка, зірки студії "Квартал 95" Євгена Кошового Варвару довели до сліз на проекті "Голос. Діти-5" в неділю, 23 червня.

Дівчинка, яка знаходиться в команді Джамали, розплакалася після того, як перемогла в вокальних боях. Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу.

Варвара Кошова

Варвара Кошова

Скріншот з відео

Новини
Дочка Кошового розплакалася: подробиці вокальних боїв на "Голос. Діти-5"

Після того, як дівчинка дізналася про свою перемогу в вокальних боях, вона, не стримавши емоцій, впала на коліна і почала плакати. Крім того, Варвара зі сцени звернулася до батька, вигукнувши "Тато, я люблю тебе".

"Я відчуваю просто неймовірну силу в собі. Я готова йти далі", - сказала юна артиста після того, як пішла за куліси.

Варвара Кошова плаче

Варвара Кошова плаче

Скріншот з відео

Варвара Кошова плаче на шоу

Варвара Кошова плаче на шоу

Скріншот з відео

Батьки Варвари Кошової

Батьки Варвари Кошової

Скріншот з відео

Варвара Кошова емоційно відреагувала на перемогу

Варвара Кошова емоційно відреагувала на перемогу

Скріншот з відео

Нагадаємо, що суддями нового сезону "Голос. Діти" стали відомі українські виконавці: гурт "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва та Позитив зайняли одне суддівське крісло і будуть тренувати свою команду разом), Джамалаі DZIDZIO (Дзідзьо).

Дивитися всі випуски шоу "Голос. Діти" – щонеділі на каналі "1+1".

Шоу "Голос. Діти" є адаптацією нідерландського формату компанії Talpa The Voice Kids. Концепція проекту: до дітей ставляться, як до дорослих артистів. Всі учасники співають наживо, під акомпанемент оркестру. У шоу є три зіркові тренери, кожен з яких представляє певний сценічний жанр. Переможця обирають шляхом глядацького телефонного і SMS-голосування під час фінальних прямих ефірів. Популярне талант-шоу виходить в Україні з 2012 року.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 11-річна Варвара Кошова виступила в третьому ефірі п'ятого сезону проекту з піснею Крістіни Агілери Fall In Line і викликала бурхливі емоції в залі.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі новини по темі ""Голос. Діти"" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
"Голос. Діти"
Особи
Євген КошовийВарвара КошоваДжамала
Місце
Україна
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