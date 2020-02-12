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12 лютого • оновлено в 13:32
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"Тато додому повернувся": Галкін показав зворушливу зустріч з Пугачовою та дітьми після розлуки

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Російський шоумен Максим Галкін опублікував відео, на якому показав, як його зустрічають вдома дружина Алла Пугачова і діти – 6-річні Ліза і Гаррі.

Зворушливим роликом артист поділився на своїй сторінці в Instagram.

Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми

Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми

Instagram @maxgalkinru

Новини
Гаррі Галкін не схожий на Аллу Пугачову? У мережі вибухнула дискусія через фото

Так, у кадрі співачка і діти стоять біля вікна і марширують на місці, перебуваючи в радісному очікуванні повернення батька після гастролей.

"Приїхав зі зйомок", – коротко підписав відео Галкін.

Примітно, що сімейний ролик зворушив шанувальників артиста, які буквально засипали зіркову родину коментарями:

"Розкішна бригада", "Це і є щастя", "Сім'я з великої літери", "Кращі! Нічого милішого не бачила".

"Тато додому повернувся": Галкін показав зворушливу зустріч з Пугачовою та дітьми після розлуки
"Тато додому повернувся": Галкін показав зворушливу зустріч з Пугачовою та дітьми після розлуки
"Тато додому повернувся": Галкін показав зворушливу зустріч з Пугачовою та дітьми після розлуки
"Тато додому повернувся": Галкін показав зворушливу зустріч з Пугачовою та дітьми після розлуки
"Тато додому повернувся": Галкін показав зворушливу зустріч з Пугачовою та дітьми після розлуки
"Тато додому повернувся": Галкін показав зворушливу зустріч з Пугачовою та дітьми після розлуки

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співак Ігор Ніколаєв розповів про випадок, коли вони з Аллою Пугачовою ледь не загинули в ДТП.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Ліза Галкіна Гаррі Галкин Алла Пугачова Максим Галкін
Місце
Росія
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