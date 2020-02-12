"Тато додому повернувся": Галкін показав зворушливу зустріч з Пугачовою та дітьми після розлуки

Російський шоумен Максим Галкін опублікував відео, на якому показав, як його зустрічають вдома дружина Алла Пугачова і діти – 6-річні Ліза і Гаррі.

Зворушливим роликом артист поділився на своїй сторінці в Instagram.

Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми Instagram @maxgalkinru

Так, у кадрі співачка і діти стоять біля вікна і марширують на місці, перебуваючи в радісному очікуванні повернення батька після гастролей.

"Приїхав зі зйомок", – коротко підписав відео Галкін.

Примітно, що сімейний ролик зворушив шанувальників артиста, які буквально засипали зіркову родину коментарями:

"Розкішна бригада", "Це і є щастя", "Сім'я з великої літери", "Кращі! Нічого милішого не бачила".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співак Ігор Ніколаєв розповів про випадок, коли вони з Аллою Пугачовою ледь не загинули в ДТП.

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