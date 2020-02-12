"Тато додому повернувся": Галкін показав зворушливу зустріч з Пугачовою та дітьми після розлуки

Російський шоумен Максим Галкін опублікував відео, на якому показав, як його зустрічають вдома дружина Алла Пугачова і діти – 6-річні Ліза і Гаррі.
Зворушливим роликом артист поділився на своїй сторінці в Instagram.
Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми
Instagram @maxgalkinru
Так, у кадрі співачка і діти стоять біля вікна і марширують на місці, перебуваючи в радісному очікуванні повернення батька після гастролей.
"Приїхав зі зйомок", – коротко підписав відео Галкін.
Примітно, що сімейний ролик зворушив шанувальників артиста, які буквально засипали зіркову родину коментарями:
"Розкішна бригада", "Це і є щастя", "Сім'я з великої літери", "Кращі! Нічого милішого не бачила".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співак Ігор Ніколаєв розповів про випадок, коли вони з Аллою Пугачовою ледь не загинули в ДТП.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся