Тарзан влаштував вечірку з дівчатами за відсутності Корольової: у співачки зникли коштовності

У російської співачки українського походження Наташі Корольової, якій СБУ заборонила в'їзд у країну, зникли прикраси і гроші з квартири, коли вона була на відпочинку.

Про це стало відомо виданню "РЕН ТВ" з власних джерел. Так, чоловік артистки Тарзан (Сергій Глушко) не поїхав разом з дружиною, а залишився вдома і 19 серпня влаштував вечірку з малознайомими дівчатами.

Коли Корольова повернулася додому, то помітила, що коштовності зникли. Чоловік зізнався, що до нього приходили гості. Тому співачка заявила в поліцію про зникнення 3 тисяч євро (майже 100 тисяч гривень) та прикрас на 5 млн рублів (1,8 млн грн). Правоохоронці розшукують незнайомок.

Наташа Корольова і Тарзан. Газета.Ру

Нагадаємо, Сергій Глушко є другим чоловіком співачки. Вони виховують 18-річного сина Архипа. Перший шлюб з Ігорем Ніколаєвим тривав з 1992-го по 2001-й рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Корольова розповіла, що вони з чоловіком були змушені закрити мережу салонів краси й фітнес-центри.