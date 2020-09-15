Тарзан у відеозверненні зізнався у зраді Корольовій і розповів, як усе було

Російський 50-річний шоумен Сергій Глушко (Тарзан) зізнався у зраді своїй дружині Наташі Корольовій.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував відеозвернення, в якому розповів, як все сталося (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Глушко зазначив, що його "спокусили" і "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".

"Я в свої 50 років є мужик на 200%. Мене розвели, я повівся, але любов у мене одна – це жінка, яка дана мені Богом", – сказав він.

Глушко записав відеозвернення і розповів, як зрадив дружині.

При цьому шоумен зазначив, що не має наміру "вести себе як (актор Михайло) Єфремов", і не заперечуватиме свою провину.

"Я хочу офіційно оголосити. Я зрадив своїй дружині ... Це зробив я, і відповідатиме за це я перед Богом і своєю дружиною. І більше ні перед ким я звітувати не збираюся", – сказав Глушко.

(Відео – Instagram Сергія Глушка)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-річна російська актриса Анастасія Шульженко заявила, що у неї були інтимні стосунки з Сергієм Глушком.

Вона зазначила, що їй почали погрожувати і звинувачувати в крадіжці. Дівчина записала відеозвернення, в якому підтвердила свій зв'язок з Тарзаном і вказала, що що раніше не афішувала відносини.