Тарзан потрапив до реанімації після інтерв'ю з Собчак, – Малахов

Олена Кордунова Люди 14:33, 12.10.2020 Оновлено: 15:16, 12.10.2020

Російський стриптизер, чоловік співачки Наташі Корольової Сергій Глушко (Тарзан) нібито потрапив реанімацію після того, як розповів подробиці своєї подружньої зради журналістці Ксенії Собчак.

Так, кадри, на яких Тарзан зображений у лікарняній палаті під крапельницею, оприлюднили на росТБ в шоу ведучого Андрія Малахова "Прямий ефір". Також їх продемонструвала і Ксенія в новому випуску свого проєкту "Обережно, Собчак" на YouTube (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

За інформацією, оприлюдненою в шоу Малахова, Тарзан потрапив у реанімацію через нервовий зрив саме після того, як поспілкувався з Ксенією.

Тарзан розповів Собчак про зраду Корольової й потрапив у реанімацію.
YouTube (скриншот відео)

"Дивіться, чим закінчилася перша зустріч Собчак і Глушка. Сам Сергій потрапив у реанімацію і кілька днів провів в лікарні. Здали нерви", – відзначили в телешоу.

Ксенія теж відреагувала на інцидент, з іронією звернувшись до телеведучого:

"Дорогий Андрію! Хорошим людям контенту не шкода – ми працюємо, щоб ви відпочивали".

Тарзан потрапив до лікарні після розмови з Собчак.
YouTube (скриншот відео)

Відзначимо, ні Тарзан, ні його дружина Наташа Корольова ситуацію з його госпіталізацією не прокоментували.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 28-річна російська актриса Анастасія Шульженко заявила, що в неї були інтимні стосунки з Сергієм Глушком (Тарзаном). Також вона зазначила, що після зізнання їй почала загрожувати дружина артиста і звинувачувати в крадіжці.

  • Пізніше дівчина запевнила, що чекає дитину від Тарзана. Однак в ефірі шоу "На самом деле" вона зробила публічний тест на вагітність, який показав негативний результат.

  • Сам Сергій Глушко зізнався в зраді дружини й пояснив, що його "спокусили" і "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".

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