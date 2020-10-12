Тарзан потрапив до реанімації після інтерв'ю з Собчак, – Малахов
Російський стриптизер, чоловік співачки Наташі Корольової Сергій Глушко (Тарзан) нібито потрапив реанімацію після того, як розповів подробиці своєї подружньої зради журналістці Ксенії Собчак.
Так, кадри, на яких Тарзан зображений у лікарняній палаті під крапельницею, оприлюднили на росТБ в шоу ведучого Андрія Малахова "Прямий ефір". Також їх продемонструвала і Ксенія в новому випуску свого проєкту "Обережно, Собчак" на YouTube (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).
За інформацією, оприлюдненою в шоу Малахова, Тарзан потрапив у реанімацію через нервовий зрив саме після того, як поспілкувався з Ксенією.
"Дивіться, чим закінчилася перша зустріч Собчак і Глушка. Сам Сергій потрапив у реанімацію і кілька днів провів в лікарні. Здали нерви", – відзначили в телешоу.
Ксенія теж відреагувала на інцидент, з іронією звернувшись до телеведучого:
"Дорогий Андрію! Хорошим людям контенту не шкода – ми працюємо, щоб ви відпочивали".
Відзначимо, ні Тарзан, ні його дружина Наташа Корольова ситуацію з його госпіталізацією не прокоментували.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28-річна російська актриса Анастасія Шульженко заявила, що в неї були інтимні стосунки з Сергієм Глушком (Тарзаном). Також вона зазначила, що після зізнання їй почала загрожувати дружина артиста і звинувачувати в крадіжці.
Пізніше дівчина запевнила, що чекає дитину від Тарзана. Однак в ефірі шоу "На самом деле" вона зробила публічний тест на вагітність, який показав негативний результат.
Сам Сергій Глушко зізнався в зраді дружини й пояснив, що його "спокусили" і "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".