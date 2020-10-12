Тарзан потрапив до реанімації після інтерв'ю з Собчак, – Малахов

Олена Кордунова
Олена Кордунова
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Тарзан опинився в лікарні після скандалу зі зрадою

Російський стриптизер, чоловік співачки Наташі Корольової Сергій Глушко (Тарзан) нібито потрапив реанімацію після того, як розповів подробиці своєї подружньої зради журналістці Ксенії Собчак.

Так, кадри, на яких Тарзан зображений у лікарняній палаті під крапельницею, оприлюднили на росТБ в шоу ведучого Андрія Малахова "Прямий ефір". Також їх продемонструвала і Ксенія в новому випуску свого проєкту "Обережно, Собчак" на YouTube (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

За інформацією, оприлюдненою в шоу Малахова, Тарзан потрапив у реанімацію через нервовий зрив саме після того, як поспілкувався з Ксенією.

Тарзан розповів Собчак про зраду Корольової й потрапив у реанімацію.

"Дивіться, чим закінчилася перша зустріч Собчак і Глушка. Сам Сергій потрапив у реанімацію і кілька днів провів в лікарні. Здали нерви", – відзначили в телешоу.

Ксенія теж відреагувала на інцидент, з іронією звернувшись до телеведучого:

"Дорогий Андрію! Хорошим людям контенту не шкода – ми працюємо, щоб ви відпочивали".

Тарзан потрапив до лікарні після розмови з Собчак.

Відзначимо, ні Тарзан, ні його дружина Наташа Корольова ситуацію з його госпіталізацією не прокоментували.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 28-річна російська актриса Анастасія Шульженко заявила, що в неї були інтимні стосунки з Сергієм Глушком (Тарзаном). Також вона зазначила, що після зізнання їй почала загрожувати дружина артиста і звинувачувати в крадіжці.

  • Пізніше дівчина запевнила, що чекає дитину від Тарзана. Однак в ефірі шоу "На самом деле" вона зробила публічний тест на вагітність, який показав негативний результат.

  • Сам Сергій Глушко зізнався в зраді дружини й пояснив, що його "спокусили" і "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".

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