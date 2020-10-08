Тарзан побив свою коханку Шульженко: на росТВ показали відео
На росТБ показали ролик, де російський стриптизер, чоловік співачки Наташі Корольової Сергій Глушко (Тарзан) вдарив свою ймовірну коханку, актрису Анастасію Шульженко.
Так, на кадрах видно, як Шульженко намагається підійти до коханого і просить поговорити з ним. Тарзан, зі свого боку, уникає контакту і звертається до охорони. Пізніше він штовхнув дівчину так, що та впала. Відео показали в програмі "Прямий ефір" з Андрієм Малаховим на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).
Адвокат Шульженко вже заявив, що актриса зняла побої, лікарі діагностували у неї черепно-мозкову травму.
Правозахисник також зазначив, що має намір звернутися в поліцію, це може загрожувати Глушку штрафом, виправними роботами або арештом.
Відзначимо, інцидент, ймовірно, трапився за лаштунками після одного з виступів Тарзана. У кадрі він зображений без одягу, обмотаний рушником. Також у ролику фігурують інші стриптизери. Про те, як дівчина проникла в закулісся, не повідомляється.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28-річна російська актриса Анастасія Шульженко заявила, що у неї були інтимні стосунки із Сергієм Глушком (Тарзан). Також вона зазначила, що після зізнання їй почала погрожувати дружина артиста і звинувачувати в крадіжці.
Пізніше дівчина запевнила, що чекає дитину від Тарзана. Однак в ефірі шоу "На самом деле" вона зробила публічний тест на вагітність, який показав негативний результат.
Сам Сергій Глушко зізнався в зраді дружині і пояснив, що його "спокусили" та "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".