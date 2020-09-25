Тарзан і Корольова возз'єдналися після його зради: в мережі з'явилося пікантне відео

Олена Кордунова Люди 13:17, 25.09.2020 Оновлено: 13:51, 25.09.2020

Російський шоумен і стриптизер Сергій Глушко (Тарзан) виступив на сцені разом зі своєю дружиною Наташею Корольовою після скандалу з його зрадами.

Зокрема, артист виступив зі своїм новим еротичним шоу, і під час одного з номерів під романтичну пісню "Океанами стали" співака Alekseev на сцену вийшла й Корольова. Ролик опубліковано в Instagram-акаунті (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

При цьому Тарзан зухвало підписав ролик, посилаючись на слова треку, під який він виступав: "Вони думали, ми впадемо...".

Тарзан і Корольова виступили на сцені після скандалу зі зрадою.
Instagram Тарзана
Тарзан і Корольова після скандалу зі зрадами разом виступили на сцені.
Instagram Тарзана

"Думали... Та х** вгадали", – висловився артист.

У кінці номера пара пристрасно обійнялась і поцілувалася. Зазначимо, щоб уникнути хейту, Глушко закрив можливість коментувати свій ролик.

Наташа Корольова з'явилася під час виступу Тарзана.
Instagram Тарзана
Тарзан показав "примирення" з Королевою.
Instagram Тарзана

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-річна російська актриса Анастасія Шульженко заявила, що у неї були інтимні стосунки з Сергієм Глушком.

Вона зазначила, що їй почали погрожувати та звинувачувати в крадіжці. Дівчина записала відеозвернення, в якому підтвердила свій зв'язок із Тарзаном і вказала, що раніше не афішувала стосунки. Згодом Глушко зізнався у зраді та пояснив, що його "спокусили" й "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин". Потім артист видалив ролик із соцмереж.

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