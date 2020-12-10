Тарас Цимбалюк – про зйомки для "Ленінграду": це ж круто, що кліп російського гурту – Made in Ukraine

Популярний український актор Тарас Цимбалюк, який став героєм нового кліпу російського гурту "Ленінград" на пісню "Миг", розповів про зйомки відео і зазначив – його не збентежив факт співпраці з колективом з РФ.

Також артист вказав, що наразі занадто часто проводяться паралелі між творчістю і політикою, але, на його думку, це абсолютно різні речі. Цимбалюк додав – круто, коли кліп популярного виконавця знімається в Україні. Детальніше – в ексклюзивному матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сумнівів через те, що "Ленінград" – гурт з Росії, зовсім не було. Знаєте, дуже багато в наш час проводиться паралелей між політикою та мистецтвом... Думаю, це абсолютно різні речі. До того ж, зараз існує така тенденція, що в Києві знімають кліпи відомі виконавці і колективи – Майлі Сайрус, Stromae, Hozier. Не розумію, чому "Ленінград" викликає такий резонанс?" – висловився Тарас і додав:

"Може варто на цю ситуацію подивитися під іншим кутом – порадіти, що так розвивається індустрія, заводить в Україну кошти, дає робочі місця. Це ж круто, що кліп російського гурту – Made in Ukraine".

Також секс-символ українського кіно поділився своїми враженнями від роботи над роликом і розповів, як став виконавцем однієї з ключових ролей у відео.

"Вперше мені подзвонили, коли я ще був "Танцях з зірками". Думаю, саме проєкт зіграв не останню роль, все ж я там підтягнув свій навик. Потім вже моя агентка повідомила мені про цей кліп. Я записав проби, хоча мені відразу дали зрозуміти, що зацікавилися саме мною", – зазначив Цимбалюк.

Стосонво знімального процесу – за словами актора, робота над кліпом практично не відрізняється від роботи над фільмом.

"Цей кліп практично не відрізнявся від кінопроцесу. Знято якісно, була дуже ретельна підготовка: світло, одяг масовки, операторська робота, постпродакшн, у нас були "читки" матеріалу, репетиції. Було задіяно багато департаментів і їхню роботу видно в деталях! Я вже мав досвід у зйомці кліпів Сашка Положинського, MONATIK'а, але цей досвід особливий. Кліпи "Ленінграду" – це мініфільми, було цікаво і корисно, як для актора, стати частиною цього", – підсумував Тарас Цимбалюк.

Відзначимо, режисером відео став Леонід Колосовський, який вже раніше працював з гуртом "Ленінград". Він також зняв для колективу кліп на пісню i_$uss, який пізніше був номінований на престижну європейську премію Berlin Video Music Awards 2020. У новому відео також зіграли ролі українські актриси Дарина Трегубова, Ольга Голдіс і Вікторія Варлей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2020 році Тарас Цимбалюк став учасником популярного телепроєкту "Танці з зірками" і вже після перших випусків здобув статус секс-символу шоу. Про його участь у танцювальному проекті – читайте в ексклюзивному інтерв'ю.