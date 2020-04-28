Популярна українська співачка розповіла про третю вагітність: зворушливі фото

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя і співачка Alyosha (Олена Тополя) втретє стануть батьками. Пара вже виховує двох синів: 7-річного Романа та 4-річного Марка.

Тарас Тополя та Alyosha одружилися в 2013 році. В інтерв'ю виданню Viva співачка розповіла, що вони хотіли ще одного малюка.

viva.ua

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У мене було бажання народити третю дитину, а коли це має статися - не моє і не Тараса рішення, а Творця. Ми не спеціально. Я просто відчувала, що це станеться, була готова. Ми обидва дуже раді, що нас вибрала ще одна душа, яку оточимо любов'ю і постараємося зробити все, щоб життя наших дітей наповнилася глибоким усвідомленням того, що воно прекрасне в кожному своєму прояві. Звичайно ж, вони це зрозуміють вже в дорослому віці. Але лише завдяки досвіду, який придбають в дитинстві і юності", - говорить співачка.

viva.ua

viva.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний голлівудський актор Річард Гір втретє став батьком : його дружина, 37-річна Алехандра Сільва, народила артистові сина.

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