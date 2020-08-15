Тарас Тополя та Alyosha стали втретє батьками: перше фото з дитиною
Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя і співачка Alyosha (Олена Тополя) втретє стали батьками. Жінка народила дівчинку Марію.
Про поповнення в родині повідомили самі зірки на своїх сторінках в Instagram, опублікувавши зворушливий знімок із новонародженою (фото дивіться нижче).
"Вітайте Марію Тарасівну третю. Прийшла в цей світ з манікюром, як і годиться справжній леді!" – написав Тарас Тополя.
Водночас Олена у своєму акаунті зазначила, що дівчинка дуже схожа на батька. Користувачі в коментарях до публікації почали активно вітати зірок.
"Вітаю! Я просто в захваті від тебе, яка ти талановита людина та хороша матуся. Таким жінкам потрібно давати винагороду за все", "Нехай росте на радість батькам", "Вітання вашій родині", – написали в коментарях.
Нагадаємо, що Тарас Тополя та Alyosha одружилися в 2013 році. Пара вже виховує двох синів: 7-річного Романа та 4-річного Марка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2011" Олеся Стефанко вперше стала мамою. Первістка вона народила в Маямі, США.