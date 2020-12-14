Тарас Тополя про українську політику: це як цистерни із жовчю та кислотою, і ти стрибаєш з однієї в іншу

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя назвав українську політику "цистерною із жовчю та кислотою" і заявив, що не збирається пов'язувати з нею своє життя.

Про це артист повідомив в інтерв'ю програмі "Рандеву з Яніною Соколовою", яка виходить на YouTube. Він також додав, що, на його думку, для того, щоб щось змінити в країні – потрібно почати з освіти та виховання молодого покоління. А поки цього не буде, ми й далі будемо "гризти один одного і борсатися в лайні" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Також Тополя додав, що освіта та виховання – це єдине, у що він готовий інвестувати свої сили й час. Що стосується політики, то, за словами музиканта, він не бачить себе в ній, і не збирається йти туди заради галочки.

Тарас Тополя скриншот з відео

"Наша політика – це дві цистерни: в одній жовч, в інший – кислота. І ти такий стрибаєш з однієї в іншу. Для чого мені це? Про політику – я щиро переконаний, що наша країна не вигребе, поки ми не почнемо змінювати освіту і виховання молодого покоління. Це єдине, у що я готовий інвестувати свій вичерпний життєвий ресурс – час. Тільки освіту і виховання. Немає їх – ми будемо в лайні борсатися й один одного гризти ще десятки років. І просто прийти в політику – нічого не змінить", – заявив Тополя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська телеведуча і журналістка Маша Єфросиніна заявила, що не хоче йти в політику, тому що українське суспільство не готове до жінки при владі.