Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя пояснив свій скандальний пост, в якому він жорстко розкритикував пісню "Соловей" гурту Go_A – переможців Національного відбору на Євробачення-2020.

"Я нікого не звинувачував, а висловив свою точку зору. Те, що я побачив: це дійсно фольклор півдня, сходу України; фольклор Лівобережної України, яка дуже довго була під Російською імперією", – розповів Тополя в ефірі ObozTV. Він також порівняв вокалістку Go_A Катерину Павленко зі злою феєю Малефісентою.

Музикант уточнив, що його хвилює саме те, що Україна виносить цю пісню до європейського і світового інформаційного поля.

"Конкурс Євробачення є не тільки музичним, а й геополітичним. І завжди був таким. Тому мене насторожило... Мені здається, що цей номер – така "химера". Зліпили ось цей типу автентичний український фольклор з естетикою Малефісенти. Головна героїня, Катерина, схожа на Малефісенту. Плюс вся ця некромантсько-мортальна історія... Це не моє. Мені це неприємно. Я не хочу, щоб це асоціювалося з Україною сьогодні", – заявив він.

На його думку, українська енергетика "більш світла".

"Скоріша, вона світла, чиста. І потужна. Вона не заунивна. А ось такі образи – вони для мене і для великої частини України не є органічними", – наголосив фронтмен гурту "Антитіла".

Тополя звернув увагу, що його пост в Фейсбуці викликав абсолютно різні відгуки.

"Досить багато людей сприймають прямо мій пост як якесь звинувачення, починають висловлювати свою точку зору. Але досить багато людей мені пишуть і поділяють цю позицію, що якщо ми говоримо про фолк та етно – то, мабуть, краще в якійсь іншій формі подати. Не так, як воно було зараз", – зазначив він.

"Кажу ще раз. Давайте подивимося, коли ця пісня була написана, в якій частині України, під ким ця частина України була. І зараз цей наратив видається в сучасній обробці на весь світ. Чи задовольняє це мене ідеологічно? Ні. З іншого боку, дуже професійне виконання, дуже професійний підхід. Я це відмічаю. І знаю, що у цього колективу є багато інших класних пісень, які вони, мабуть, вирішили не подавати на відбір", – констатував Тополя.

Тарас Тополя порівняв вокалістку Go_A Катерину Павленко з Малефісентою facebook.com/GoAbandoriginal

Як писав OBOZREVATEL:

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в 2020 році пройде в місті Роттердам (Нідерланди).

У 2019 році Україна не брала участь в пісенному конкурсі Євробачення через скандал з MARUV.

22 лютого 2020 року відбувся фінал Національного відбору, в якому брали участь Марина Круть, JERRY HEIL, Go-А, Девід Аксельрод, KHAYAT і TVORCHI.

В результаті перемогла електрофолк-група Gо_A, яка представить Україну в Роттердамі з піснею "Соловей". Колектив дістав максимальну кількість балів як від журі, так і від глядачів.

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