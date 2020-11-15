Тарабарова вперше показала фото доньки

Obozrevatel Люди 12:12, 15.11.2020

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка не нещодавно стала мамою вдруге, вперше показала фото своєї доньки.

У Instagram-акаунті знаменитість опублікувала зворушливий знімок, на якому вона зображена з малятком на руках. На знімку артистка схилилася над своєю донькою, підтримуючи її головку, і ніжно усміхалася.

"Розповісти вам, що я відчуваю, коли тримаю на ручках доньку?" – підписала знімок зірка.

Світлана Тарабарова з дочкою.
Instagram Світлани Тарабарової

Шанувальники зворушилися ніжним знімком Тарабарової з донькою і залишили безліч похвальних коментарів. Також фоловери під знімком зірки зізнавалися, що тримати на руках свою дитину – найкраще почуття, яке їм довелося випробувати в цьому житті.

"Це найкраще почуття, коли тримаєш своє дитя на руках", "Донька це щастя в ваших руках", "Скільки безмежної ніжності", – писали фанати Тарабарової.

Шанувальники зворушилися ніжним знімком Тарабарової з дочкою.
Instagram Світлани Тарабарової
Фанати залишили безліч похвальних коментарів під знімком Тарабарової.
Instagram Світлани Тарабарової
Фоловерів сподобалося ніжне фото співачки з дитиною.
Instagram Світлани Тарабарової

Варто відзначити, що Тарабарова зізнавалася, що назвала свою доньку Марія. Це ім'я прийшло до подружжя під час подорожі по Іспанії. У Барселоні Тарабарова з чоловіком відвідали знаменитий собор Sagrada Família. Саме там, стоячи біля статуї Діви Марії, Світлана відчула ознаки токсикозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тарабарова поділилася подробицями про другі пологи.

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