Тарабарова вдруге стала мамою. фото

Українська співачка Світлана Тарабарова вдруге стала мамою. Так, у зірки та її чоловіка Олексія Бондаря народилася дівчинка.

Радісною новиною поділилася сама Тарабарова на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото з новонародженою малятком.

"Спасибі, сонечко, що ти у мене є! 23.09 о 18:55, 54 см, 3560 грам, дівчинка", – прокоментувала публікацію співачка.

Світлана Тарабарова з новонародженою донькою (Instagram Світлани Тарабарової)

Шанувальники просто розсипалися в привітаннях під постом Тарабарової: "Вітаю! Нехай росте здорова на радість батькам", "Вітаю з народженням донечки!", "Клас! Бажаю здоров'я маленькій принцесі та мамі".

Нагадаємо, що співачка Світлана Тарабарова і режисер Олексій Бондар зіграли весілля восени 2016 року. А у вересні 2018 року в них народився син Іван.

Світлана Тарабарова з сином та чоловіком (Instagram Світлани Тарабарової)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тарабарова поділилася подробицями про другу вагітність і розповіла про материнство.