Тарабарова розсекретила ім'я новонародженої доньки

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка 23 вересня вдруге стала мамою, поділилася з шанувальниками зворушливим сімейним фото і розсекретила ім'я новонародженої доньки.

Так, за словами 30-річної артистки, дівчинку назвали Марією. Вона також розповіла, як вибирала ім'я. Подробицями Тарабарова поділилася на особистій сторінці в Instagram.

"З іменами наших дітей у нас взагалі цікава історія. Івана ми назвали на честь дідуся чоловіка – він був дуже важливою людиною у його житті. Всім серцем Олексій мріяв назвати сина на честь дідуся, так і сталося. А з донькою у нас був реально знак. Барселона, 21 січня 2020 рік – ми, такі щасливі на екскурсії величним Sagrada Família і тут біля статуї Діви Марії я розумію, що у мене токсикоз. Кажу Олексію – здається ми станемо батьками вдруге. А він мені – так! І доньку Марією назвемо. А я йому відповідаю – згодна! Це єдине ім'я, яке мені подобається для доньки. А через кілька місяців ми вже точно дізналися, що буде донька. Знайомтеся, друзі. Наша мрія – Марія", – поділилася співачка.

Шанувальники оцінили ім'я новонародженої, зазначивши, що воно просте і традиційне.

Нагадаємо, Світлана Тарабарова і режисер Олексій Бондар зіграли весілля восени 2016 року. У вересні 2018 року в них народився син Іван.

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