Тарабарова похизувалась вагітним фото

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка скоро стане мамою вдруге, поділилася милими знімками з вагітним животиком.

На сторінці в Instagram артистка показала величезний живіт, який гладить її 2-х річний син Іван.

"Коли вся родина в очікуванні дива", – підписала знімки Світлана.

Користувачі мережі залишилися у захваті від милих кадрів Тарабарової і відзначили, що вони теж чекають з нетерпінням новину про народження другої дитини у зіркової пари.

До слова, Тарабарова перебуває у шлюбі з режисером Олексієм Бондарем. Весілля пара зіграла восени 2016 року, а у вересні 2018 року в них народився син Іван.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тарабарова поділилася подробицями про другу вагітність і розповіла про материнство.