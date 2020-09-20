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Тарабарова похизувалась вагітним фото

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1,4 т.
Зірка зовсім скоро народить другу дитину. Джерело: Instagram Світлани Тарабарової

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка скоро стане мамою вдруге, поділилася милими знімками з вагітним животиком.

На сторінці в Instagram артистка показала величезний живіт, який гладить її 2-х річний син Іван.

"Коли вся родина в очікуванні дива", – підписала знімки Світлана.

Син Світлани Тарабарової гладить животик співачки.
Тарабарова поділилася милими знімками з вагітним животиком.

Користувачі мережі залишилися у захваті від милих кадрів Тарабарової і відзначили, що вони теж чекають з нетерпінням новину про народження другої дитини у зіркової пари.

Користувачі мережі прийшли в захват від милих кадрів Тарабарової.
Шанувальники чекають з нетерпінням новини про народження другої дитини у зоряної пари.
Фанати прокоментували кадри вагітної Світлани Тарабарової.

До слова, Тарабарова перебуває у шлюбі з режисером Олексієм Бондарем. Весілля пара зіграла восени 2016 року, а у вересні 2018 року в них народився син Іван.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тарабарова поділилася подробицями про другу вагітність і розповіла про материнство.

Світлана Тарабарова
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