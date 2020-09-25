Тарабарова поділилася подробицями про другі пологи. Відео

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка 23 вересня вдруге стала мамою, розповіла, що в пологовий будинок вирушила одразу після перегляду фільму в кінотеатрі.

Telegram-каналу телеведучої "1+1" Соломії Вітвіцької артистка розповіла, що пологи були стрімкими. Вже за три години після приїзду народилася донька, якій Тарабарова вже встигла присвятити пісню "Сонечко" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми щасливі батьки і вже повним складом: донечка, син, татко і мама. Дякуємо всім за привітання, відчуваємо себе добре. Донечка схожа на тата, я вам обов'язково покажу, як вона виглядає, але трішки пізніше", – поділилася Тарабарова.

Нагадаємо, Світлана Тарабарова і режисер Олексій Бондар зіграли весілля восени 2016 року. У вересні 2018 року в них народився син Іван.

TARABAROVA – Сонечко: дивитися відео

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