"Танцюючий мільйонер" вперше показав доньку і розповів про її патологію

Софія Ковнір Люди 21:23, 23.12.2020

53-річний Джанлука Ваккі, більш відомий як "танцюючий мільйонер", і його дружина Шарон Фонсека вперше показали обличчя своєї доньки. Також вони розповіли, що у дитини вроджена патологія – "вовча паща".

Так, пара знялася для видання HOLA! Відповідні знімки Ваккі опублікував на своїй сторінці в Instagram (їх можна побачити нижче).

Як розповів "танцюючий мільйонер", їхня донька Блу Єрусалим народилася на світ із вродженою патологією – "вовча паща". За його словами, таке трапляється з кожним 700 немовлям.

Пара знялася для видання HOLA!
Instagram Ваккі

Ваккі додав, що він разом зі своєю дружиною дуже щасливий, що в їхньої доньки є прекрасна команда лікарів, які зможуть зробити операцію і допомогти жити дитині нормальним життям.

"Танцюючий мільйонер" зі своєю сім'єю
Instagram Ваккі
Ваккі, Фонсека і їхня донька Блу
Instagram Ваккі

  • Нагадаємо, Джанлука Ваккі – італійський бізнесмен, зірка Instagram. Спадщина, що позначається цифрою з шістьма нулями, гучне ім'я і пристрасть до розкішного життя стали відправною точкою для чоловіка, щоб стати свого роду соціальним явищем.

  • Ваккі та Фонсека почали зустрічатися три роки тому. У пари різниця у віці – 28 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джанлука Ваккі на своїй сторінці в Instagram поділився ніжним відео з новонародженою донькою.

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