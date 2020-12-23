'Танцюючий мільйонер' вперше показав доньку і розповів про її патологію

53-річний Джанлука Ваккі, більш відомий як "танцюючий мільйонер", і його дружина Шарон Фонсека вперше показали обличчя своєї доньки. Також вони розповіли, що у дитини вроджена патологія – "вовча паща".

Так, пара знялася для видання HOLA! Відповідні знімки Ваккі опублікував на своїй сторінці в Instagram (їх можна побачити нижче).

Як розповів "танцюючий мільйонер", їхня донька Блу Єрусалим народилася на світ із вродженою патологією – "вовча паща". За його словами, таке трапляється з кожним 700 немовлям.

Ваккі додав, що він разом зі своєю дружиною дуже щасливий, що в їхньої доньки є прекрасна команда лікарів, які зможуть зробити операцію і допомогти жити дитині нормальним життям.

Нагадаємо, Джанлука Ваккі – італійський бізнесмен, зірка Instagram. Спадщина, що позначається цифрою з шістьма нулями, гучне ім'я і пристрасть до розкішного життя стали відправною точкою для чоловіка, щоб стати свого роду соціальним явищем.

Ваккі та Фонсека почали зустрічатися три роки тому. У пари різниця у віці – 28 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джанлука Ваккі на своїй сторінці в Instagram поділився ніжним відео з новонародженою донькою.