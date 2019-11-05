Танцювала Топалову стриптиз: Тодоренко в Києві розповіла про інтим

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка останнім часом живе і працює в Москві, повернулася до Києва.

У неділю, 3 листопада, знаменитість стала ведучою балкона на "Танці з зірками". А через кілька днів Регіна побувала в гостях на ранковому шоу радіостанції "Люкс ФМ", де дала відверте інтерв'ю.

Тодоренко поділилася інтимними подробицями з особистого життя, а також зізналася, як їй вдалося так швидко повернутися в ідеальну форму після пологів. Зокрема, зірка згадала зйомку в купальнику через три місяці після народження сина, де постала з підтягнутою фігурою.

Регіна Тодоренко

"Фотошоп. Я жартую. Насправді, там його зовсім мало, тільки щоб трохи" підтягнути" шкіру після пологів, тому що вона була трохи в'яла. А в цілому я довго і багато годувала грудьми і годую досі, їла те, що їв Майкл – все парене, варене, дуже легке. за три місяці я прийшла практично в форму, хоча поправилась за період вагітності на 18 кг. Зараз важу 57 кг, але треба ще пару кг скинути ".

Регіна Тодоренко Instagram

Також Регіна зробила ще кілька відвертих заяв. Так, Тодоренко зізналася, що спала голою, легко знялася б у фільмі в еротичній сцені, танцювала чоловікові стриптиз, робила Селфі в стилі ню, ходила за покупками в секс-шоп, носила чоловічий одяг і стежила за тим, кому чоловік лайкать фото.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов Instagram

Регіна Тодоренко Instagram

Регіна Тодоренко Instagram

Регіна Тодоренко і Влад Топалов Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко вбила шанувальників відвертим вбранням на церемонії вручення російської премії "ТЕФІ", куди вона прийшла в чорному міні-плаття з величезними рукавами і квадратним декольте.

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