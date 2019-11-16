Танцювала босоніж: з'явилося відео, зняте за день до смерті Алли Вебер

Дочка легендарної фешн-директорки ЦУМу Алли Вербер, яка померла від сепсису, опублікувала відео, зняте за день до смерті бізнес-леді.
Відповідний ролик з нею у Форте-дей-Мармі жінка розмістила в Instagram (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).
Алла Вербер
instagram /verberalla
"Хочу показати вам останнє відео, яке моя мама хотіла викласти в "Інстаграм". Форте-дей-Мармі. 5 серпня 2019 року", – пояснила Катерина.
Алла Вербер - останнє фото в Instagram
instagram / verberalla
Зокрема, на опублікованому відео Алла Вербер посміхається та танцює на пляжі, пересуваючись босоніж на рівному піску. Всі рухи вона виконувала під музику на телефоні.
У коментарях користувачі ще раз висловили співчуття і згадали, якою за життя була бізнес-леді.
Алла Вербер незадовго до смерті
instagram / verberalla
"Катя, Світла пам'ять Вашій мамі", "Ваша мама була красунею і розумницею. Ви можете нею пишатися! Світла пам'ять", "Сумно дивитися і усвідомлювати, що її немає", "Не можу повірити, що Алла не снами", – прокоментували користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вербер померла 6 серпня. Її госпіталізували в лікарню в Форте (Італія) 5 серпня, а наступного дня її не стало.
Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак з'ясувала подробиці смерті фешн-директорки ЦУМу. Родичі Вербер повідомили журналістці про те, як бізнес-леді провела останній рік. Так, Собчак написала, що жінку відвезли до лікарні з діагнозом "сепсис", зараження крові.
З'явилася версія, що Вербер, яка померла в Італії, п'ять років боролася з раком, але одужала.
Лікарка-онкогематолог Раїса Качанова зробила припущення, що бізнес-леді могла померти через спеку в Європі і незвичні фізичні навантаження.
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