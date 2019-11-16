Танцювала босоніж: з'явилося відео, зняте за день до смерті Алли Вебер

Дочка легендарної фешн-директорки ЦУМу Алли Вербер, яка померла від сепсису, опублікувала відео, зняте за день до смерті бізнес-леді.

Відповідний ролик з нею у Форте-дей-Мармі жінка розмістила в Instagram (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Алла Вербер instagram /verberalla

"Хочу показати вам останнє відео, яке моя мама хотіла викласти в "Інстаграм". Форте-дей-Мармі. 5 серпня 2019 року", – пояснила Катерина.

Алла Вербер - останнє фото в Instagram instagram / verberalla

Зокрема, на опублікованому відео Алла Вербер посміхається та танцює на пляжі, пересуваючись босоніж на рівному піску. Всі рухи вона виконувала під музику на телефоні.

У коментарях користувачі ще раз висловили співчуття і згадали, якою за життя була бізнес-леді.

Алла Вербер незадовго до смерті instagram / verberalla

"Катя, Світла пам'ять Вашій мамі", "Ваша мама була красунею і розумницею. Ви можете нею пишатися! Світла пам'ять", "Сумно дивитися і усвідомлювати, що її немає", "Не можу повірити, що Алла не снами", – прокоментували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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