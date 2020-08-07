"Танці з зірками": зірка "Скаженого весілля" стане учасником нового сезону

Актор, зірка комедії "Скажене весілля" та серіалу "Великі вуйки" Арам Арзуманян візьме участь у четвертому сезоні шоу "Танці з зірками", яке стартує восени на телеканалі "1+1".

Він прийняв традиційну естафету #танціззіркамиchallenge від українського футболіста та учасника реаліті-шоу "Холостяк-5" Сергія Мельника. Відповідне відео Арзуманян опублікував на своїй сторінці в Instagram (ролик дивіться нижче).

"Побачимось і рознесемо разом паркет шоу "Танці з зірками"!" – написав актор.

Арзуманян також кинув виклик телеведучій Ользі Фреймут. Уже скоро стане відомо, чи погодиться знаменитість брати участь в шоу.

Читайте про всіх учасників нового сезону "Танців з зірками" в матеріалі OBOZREVATEL.

Нагадаємо, вже відомі імена тринадцяти зіркових учасників нового сезону "Танців з зірками" – це Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар'я Петрожицька, Юлія Саніна, Слава Камінська, Дмитро Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергій Танчинець, Сергій Мельник і Арам Арзуманян. Також раніше назвали імена трьох журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори "Танців з зірками" розповіли, що четвертий сезон буде вражати не тільки яскравими зірковими учасниками, а й інноваційними рішеннями для танцювальних номерів.