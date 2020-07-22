"Танці з зірками": зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька стане учасницею нового сезону

Зірка серіалу "Папік" і фіналістка "Голосу країни-10" Дар'я Петрожицька візьме участь у четвертому сезоні шоу "Танці з зірками", яке стартує восени на телеканалі "1+1".

Артистка прийняла традиційну естафету #танціззіркаміchallenge від актора Тараса Цимбалюка. Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дар'я Петрожицька стане учасницею нового сезону "Танців з зірками" 24 Канал

Петрожицька також кинула виклик фронтвумен гурту "The Hardkiss" Юлії Саніній. Вже скоро стане відомо, чи погодиться співачка брати участь в шоу.

Нагадаємо, вже відомі імена п'ятьох зіркових учасників нового сезону "Танців з зірками" – це Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк і Дар'я Петрожицька. Також раніше назвали імена трьох журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярного українського співака Олега Винника, якого назвали першим учасником нового сезону шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару з хореографом Оленою Шоптенко.