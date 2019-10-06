"Танці з зірками": всі подробиці сьомого випуску шоу

У неділю, 6 жовтня, о 21:00 відбувся сьомий ефір шоу телеканалу "1+1" "Танці з зірками". Зірок на проєкті пари судили Влад Яма, Катерина Кухар, а також хореограф Франсиско Гомес.
Цього разу учасники проєкту мінялися парами. Відповідно до міжнародних правил конкурсу, цього тижня ніхто не залишив шоу.
У попередньому випуску з проєкту вилетіли Дзідзьо і Яна Цибульська
Того разу всі зірки та їхні партнери виходили на паркет в образах кіногероїв.
Традиційно, ведучими шоу стали Юрій Горбунов та Тіна Кароль. На балконі ж зірок зустрічала співачка Оля Полякова.
А ось так виглядає таблиця суддівських оцінок за підсумками шоу. Останнім став Михайло Кукуюк, першою – Анна Різатдінова. Але вилітати сьогодні нікому не довелося.
OBOZREVATEL опублікує відео всіх виступів цього тижня.
Тут ви можете прочитати, якими були пари на цьому тижні:
Факти про сьомий прямий ефір: 1. Учасники обміняються своими партнерами и влаштують на паркеті Справжній бал з танцями з класичної бальної хореографії. 2. @ liudmila.barbir станцює прістрасне ча-ча-ча з @kot_jenya. 3. Головні конкурентки – @lennykravets та @bulitka обміняються партнерами и постануть в образах Із серіалу "Секс у великому місті". 4. @daniel_jihad_salem разом з @alena_shoptenko віконають емоційний пасодобль. 5. Зустрічаті парі на балконі буде @polyakovamusic, а @poligrafofficial заспіває свои найпопулярніші хіти. ⠀ Інші секрети відкріємо сегодня о 21:00 на 1 + 1. Не пропусти 🔥
Цього тижня шоу почалося з номера-відкриття. У 7 випуску зірки та їхні партнери виконують класичні танці.
Олена Кравець та Дмитро Дікусар
Віденський вальс під пісню James Brown – It 's a Man' s World
Вікторія Булітко і Максим Леонов
Ф'южн під Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – I Like It
Ксенія Мішина та Єлизавета Дружиніна
Аргентинське танго під саундтрек із фільму "Фаворитка"
Людмила Барбір і Женя Кот
Ча-ча-ча під пісню Monatik – Каждый раз
Олексій Яровенко та Юлія Сахневич
Повільний вальс під пісню Олександра Пономарьова – "Варто чи ні?"
Анна Різатдінова та Дмитро Жук
Володимир Остапчук та Олександр Прохоров
Даніель Салем і Олена Шоптенко
Пасодобль під пісню Billie Eilish – You should see me in a crown
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі закипіли пристрасті навколо шостого ефіру шоу. Так, багатьом шанувальникам не сподобалося, що в результаті глядацького голосування проєкт залишили DZIDZIO і Яна Цибульська.
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