"Танці з зірками": всі подробиці сьомого випуску шоу

У неділю, 6 жовтня, о 21:00 відбувся сьомий ефір шоу телеканалу "1+1" "Танці з зірками". Зірок на проєкті пари судили Влад Яма, Катерина Кухар, а також хореограф Франсиско Гомес.

Цього разу учасники проєкту мінялися парами. Відповідно до міжнародних правил конкурсу, цього тижня ніхто не залишив шоу.

У попередньому випуску з проєкту вилетіли Дзідзьо і Яна Цибульська

Того разу всі зірки та їхні партнери виходили на паркет в образах кіногероїв.

Традиційно, ведучими шоу стали Юрій Горбунов та Тіна Кароль. На балконі ж зірок зустрічала співачка Оля Полякова.

А ось так виглядає таблиця суддівських оцінок за підсумками шоу. Останнім став Михайло Кукуюк, першою – Анна Різатдінова. Але вилітати сьогодні нікому не довелося.

OBOZREVATEL опублікує відео всіх виступів цього тижня.

Тут ви можете прочитати, якими були пари на цьому тижні:

Цього тижня шоу почалося з номера-відкриття. У 7 випуску зірки та їхні партнери виконують класичні танці.

Олена Кравець та Дмитро Дікусар

Віденський вальс під пісню James Brown – It 's a Man' s World

Вікторія Булітко і Максим Леонов

Ф'южн під Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – I Like It

Ксенія Мішина та Єлизавета Дружиніна

Аргентинське танго під саундтрек із фільму "Фаворитка"

Людмила Барбір і Женя Кот

Ча-ча-ча під пісню Monatik – Каждый раз

Олексій Яровенко та Юлія Сахневич

Повільний вальс під пісню Олександра Пономарьова – "Варто чи ні?"

Анна Різатдінова та Дмитро Жук

Володимир Остапчук та Олександр Прохоров

Даніель Салем і Олена Шоптенко

Пасодобль під пісню Billie Eilish – You should see me in a crown

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі закипіли пристрасті навколо шостого ефіру шоу. Так, багатьом шанувальникам не сподобалося, що в результаті глядацького голосування проєкт залишили DZIDZIO і Яна Цибульська.

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