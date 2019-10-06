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7 жовтня • оновлено в 18:11
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"Танці з зірками": всі подробиці сьомого випуску шоу

12.1т Читати матеріал російською

У неділю, 6 жовтня, о 21:00 відбувся сьомий ефір шоу телеканалу "1+1" "Танці з зірками". Зірок на проєкті пари судили Влад Яма, Катерина Кухар, а також хореограф Франсиско Гомес.

"Танці з зірками": всі подробиці сьомого випуску шоу

Цього разу учасники проєкту мінялися парами. Відповідно до міжнародних правил конкурсу, цього тижня ніхто не залишив шоу.

  • У попередньому випуску з проєкту вилетіли Дзідзьо і Яна Цибульська

  • Того разу всі зірки та їхні партнери виходили на паркет в образах кіногероїв.

  • Традиційно, ведучими шоу стали Юрій Горбунов та Тіна Кароль. На балконі ж зірок зустрічала співачка Оля Полякова.

  • А ось так виглядає таблиця суддівських оцінок за підсумками шоу. Останнім став Михайло Кукуюк, першою – Анна Різатдінова. Але вилітати сьогодні нікому не довелося.

"Танці з зірками": всі подробиці сьомого випуску шоу
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"Сексуально й спокусливо!" Кот і Мішина завели мережу відвертим виступом на шоу "Танці з зірками"

OBOZREVATEL опублікує відео всіх виступів цього тижня.

Тут ви можете прочитати, якими були пари на цьому тижні:

Факти про сьомий прямий ефір: 1. Учасники обміняються своими партнерами и влаштують на паркеті Справжній бал з танцями з класичної бальної хореографії. 2. @ liudmila.barbir станцює прістрасне ча-ча-ча з @kot_jenya. 3. Головні конкурентки – @lennykravets та @bulitka обміняються партнерами и постануть в образах Із серіалу "Секс у великому місті". 4. @daniel_jihad_salem разом з @alena_shoptenko віконають емоційний пасодобль. 5. Зустрічаті парі на балконі буде @polyakovamusic, а @poligrafofficial заспіває свои найпопулярніші хіти. ⠀ Інші секрети відкріємо сегодня о 21:00 на 1 + 1. Не пропусти 🔥

Публікація від Танці з зірками на 1 + 1 (@ tanci1plus1)

Цього тижня шоу почалося з номера-відкриття. У 7 випуску зірки та їхні партнери виконують класичні танці.

Олена Кравець та Дмитро Дікусар

Віденський вальс під пісню James Brown – It 's a Man' s World

Вікторія Булітко і Максим Леонов

Ф'южн під Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – I Like It

Ксенія Мішина та Єлизавета Дружиніна

Аргентинське танго під саундтрек із фільму "Фаворитка"

Людмила Барбір і Женя Кот

Ча-ча-ча під пісню Monatik – Каждый раз

Олексій Яровенко та Юлія Сахневич

Повільний вальс під пісню Олександра Пономарьова – "Варто чи ні?"

Анна Різатдінова та Дмитро Жук

Володимир Остапчук та Олександр Прохоров

Даніель Салем і Олена Шоптенко

Пасодобль під пісню Billie Eilish – You should see me in a crown

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі закипіли пристрасті навколо шостого ефіру шоу. Так, багатьом шанувальникам не сподобалося, що в результаті глядацького голосування проєкт залишили DZIDZIO і Яна Цибульська.

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Тег
Танці з зірками
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Вчера был концерт время и стекло
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина разваливается на глазах, новый майдан на носу, враг у ворот, нi капитуляции!!!... А у них танцы с зирками, гы-гы
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